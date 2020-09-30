【中芯國際】中芯據報囤積半導體生產設備及元件　防範美國封殺

▲ 外電報道，中芯對美國、歐洲及日本供應商的採購量，已超出今年的需求。

中芯國際 （00981） 傳被美國施加出口管制。外電報道，中芯國際出正在努力囤積半導體生產設備及關鍵替換元件，而且在數個月前已採取行動，顯示公司對美國收緊出口限制早有提防。中芯股價最新報18.14元，升2.5%。

日經新聞英文版引述數名業界人士指出，中芯對美國、歐洲及日本供應商的採購量，已超出今年的需求。採購項目包括關鍵製程需要的蝕刻（etching）、微影（lithography）設備以及晶圓清洗機、測試機台等。中芯並囤積超過一年所需的消耗性元件，這些元件必須經常替換、設備才能如常運作。另外，中芯還跟其他中國晶片製造商創立零件分享系統，設立了一座中央倉庫專門儲存這些零件。

消息人士透露，中芯今年初就處於高度戒備狀態，當時業界盛傳，華盛頓當局會進一步設限，禁止非美廠商使用美國科技供應華為。中芯今年預定的資本支出已從原定的 31 億美元大幅提升至 67 億美元，創歷史新高。華為此前前也趕在美國收緊出口禁令前努力囤積晶片庫存。

據國際半導體設備材料協會（SEMI）統計，美企供應全球45%的半導體製造設備，這些企業包括晶圓檢測設備製造商科磊（KLA Corporation）、半導體蝕刻機台製造商科林研發公司（Lam Research Corp.）及半導體設備大廠應用材料（Applied Materials Inc.）。

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編輯：吳敏芳