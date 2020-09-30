【恒大債務】恒大大到不能倒　負債萬億王國業務有甚麼？

▲ 恒大（03333）債務問題引來各界關注。

恒大 （03333） 債務問題引來各界關注。外電報道，國務院副總理劉鶴主持的金融穩定發展委員會，亦討論恒大債務問題，中央對恒大的債務挑戰達到震驚的程度。恒大集團作為內地「大到不能倒」企業，到底這間負債萬億的企業版圖有多大？

地產：

根據官網，恒大地產在中國280多個城市擁有870多個項目。恒大去年的合約銷售額達6,010.6億元人民幣，合約銷售面積5,846.3 萬平方米。於2020年中國房地產開發企業500強排名第一，排第二及第三分別為碧桂園 （02007） 及萬科 （02020） 。

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新能源車：

恒大最新布局是新能源車，恒大汽車 （00708） 已發布首期6款恒馳型號。即使恒馳車款暫時不會在香港發售，但恒大仍在本港電視台、電台更大賣廣告，惹來網上熱議，搜尋量激增。

恒馳現時仍未正式生產，明年才會陸續量產，但今年以來， 恒大汽車股價已累升1.6倍。

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旅遊：

「恒大童世界」主題樂園是恒大其中一個文化旅遊項目，恒大在2018年曾表示會在中國興建15個童世界項目，挑戰迪士尼。恒大其他旅遊項目包括「恒大水世界」及「中國海南海花島」。

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體育：

恒大主席許家印 熱愛足球，廣州恒大淘寶足球俱樂部便是他的手筆。廣州恒大的新主場在今年正式動工，總投資超120億元人民幣 ，建成後將能容納十萬名球迷，超越巴塞的魯營球場，成為世界最大的專業足球場。項目料於計2022年底前竣工並在2023年投入使用。

另外，位於廣東清遠的恒大足球學校亦是全球規模最大，辦學以來，累計投入超過28億元人民幣。

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金融：

在金融領域，恒大延續通過大筆資金的投入以及收購的方式，相繼獲得了消費金融、保險、銀行、支付等牌照。

在銀行與信貸方面，恒大收購盛京銀行 （02066） 最最大股東。在保險方面，恒大人壽保險是恒大集團旗下保險公司，主要經營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務。2019年，恒大人壽保險業務收入420.23億元人幣，同比增加30%；凈利潤為9.37億元人幣，按年跌45%。恒大布局的領域還有保理和融資租賃。

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編輯：吳敏芳

