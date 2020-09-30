【阿里巴巴】馬雲：傳統工業時代的全球化終結　數碼時代全球化正式開始

阿里巴巴（09988）創辦人馬雲出席2020中國綠公司年會時說到，在新一輪的全球化，中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」。他認為，過去是由美國3億人的消費驅動了上一輪全球化，但中國14億人的內需將會驅動下一輪真正的全球化，從而帶動全球經濟。

馬雲直言2020年非常特殊，未來一定是一個歷史的分水嶺。「今天是真正的全球化開始的時候，今天是昨天的、原來的、傳統的工業時代的全球化正在終結，新的真正的數字時代的全球化才剛剛開始。」

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馬雲認為，現在已進入中國內需驅動的新一輪全球化，而這一輪的全球化，尤其在海南的自貿港，過往世界貿易組織是別的國家制訂遊戲規則讓中國參與，而今次海南自貿港則是中國人制訂遊戲規則，邀請全球參與。

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「新的全球化是一種服務世界的能力，核心是在其他國家和地區創造價值、就業，做當地做不到的事情。」馬雲說，如果說過去中國「走出去」必須是要人、機器、資金走出去，今天的中國「走出去」就是需要信息、服務、價值走出去。

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記者：張以正