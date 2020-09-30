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【 小度科技】百度旗下獨角獸「小度科技」 估值200億 或科創板上市

股樓投資 14:54 2020/09/30

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據媒體報道，百度(美：BIDU.US)宣布旗下智能生活事業群組業務「小度科技」完成了獨立融資協議的簽署。完成今輪融資後，小度科技估值將達200億元人民幣，未來或會分拆到內地科創板上市。

本輪融資由百度資本及CPE戰略領投，IDG資本跟投。融資完成後，百度公司對小度科技仍然擁有絕對控制權，小度科技此次融資後，投後估值達約200億元。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下) 詳情請按：【見下頁

此前有消息人士透露，百度計劃分拆小度（包括智能硬件和AI語音交互系統兩部分）獨立融資，並很有可能選擇到科創板上市，目前在組織結構上已經做出了一些調整。作為百度在智能硬件及AI語音交互賽道的拳頭產品，小度及其生態硬件近年來增勢迅猛。

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記者：李兆明

 

 

百度（美：BIDU） 市盈率 科創板 股票 硬件

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