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【新股IPO】本地建造工程承建商譽燊豐2132今起招股　一手入場費2747元

即市財經 14:52 2020/09/30

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譽燊豐預期於10月20日掛牌。

本地建造工程承建商譽燊豐 （新上市編號：02132） 計劃發售4億股，招股價介乎0.325元至0.34元，一手8000股，入場費2747.4元，集資最多1.36億元，公司將於今日起（30日）至10月9日招股，預期10月20日掛牌。獨家保薦人為富比資本。

集團於1993年開始經營業務，收益主要分為土木工程及建築工程，當中土木工程佔公司收入逾8成或以上。截至今年首3個月，純利按年增72%至4045萬元；收入按年增15%至6.09億元。


公司集資所得約40.1%用於為三個現有主承建商項目提供資金；約31%用於購置機器及設備以升級並擴大機隊；約19.7%用於組建新項目管理團隊並增強總部的人力；約4.1%用於升級企業信息系統等。

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香港股票 IPO 集資 譽燊豐控股（02132）
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