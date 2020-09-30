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【虛擬銀行】天星銀行夥保誠高息吸客　Pulse用戶可享150元現金回贈

即市財經 14:48 2020/09/30

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天星銀行夥保誠保險合作，雙方期望未來可以繼續探討合作空間。

虛擬銀行天星銀行（Airstar）夥保誠保險合作，向保誠健康應用程式Pulse的用戶，提供額外150元的開戶現金回贈，再享天星銀行本身的3.6厘活期存款。

天星銀行宣布，即日起至10月23日，Pulse用戶在開立天星銀行戶口前，只需在Pulse應用程式登記優惠，再以同一個手機號碼在天星銀行應用程式註冊並成功開戶，即可獲首2萬元3.6厘活期存款優惠，及額外的150元開戶現金回贈。

現金獎賞將會直接存入合資格客戶戶口，如合資格客戶在今日或之前開立戶口，現金回贈將於10月31日或之前發放；10月起開戶的客戶，回贈將一併在11月30日或之前發放。

天星銀行airstar替任行政總裁姚文松表示，今次合作是虛銀及保險業合作的里程碑，期待往後繼續共同探討更多合作的可能性。

天星銀行由小米集團 （01810） 及尚乘集團合資組成，已於今年6月正式開業。

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編輯：趙穎妍

香港股票 小米集團－W（01810） 金融機構 現金回贈 虛擬銀行 銀行 小米 天星銀行 保誠保險 AR
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