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轉向低碳能源　Shell計劃削9000職位

環球政經 15:43 2020/09/30

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荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell,RDSa.L）於周三 （30日）宣布，將計劃裁減9000個職位，或佔員工總數超過10%石油，為石油天然氣向低碳能源轉型的改革一部分。

【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股 仲增持呢樣嘢... ：【下一頁

據《路透社》報道，截至2019年年底，殼牌的員工總數為8.3萬名。公司表示，是次改組將可在2022年節省約20億至25億美元。殼牌因準備轉向低碳能源發展，而在上個月進行業務評估，旨在大幅減低成本。公司預料在2022年年底會裁減7000個至9000個職位，當中包括約1500人同意自願離職。

殼牌早前曾表示，受新冠肺炎疫情及其他因素影響，其今年第二季虧損達約181億美元。

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責任編輯：黎淑雯

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