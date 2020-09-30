轉向低碳能源　Shell計劃削9000職位

荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell,RDSa.L）於周三 （30日）宣布，將計劃裁減9000個職位，或佔員工總數超過10%石油，為石油天然氣向低碳能源轉型的改革一部分。

【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股 仲增持呢樣嘢... ：【下一頁】

據《路透社》報道，截至2019年年底，殼牌的員工總數為8.3萬名。公司表示，是次改組將可在2022年節省約20億至25億美元。殼牌因準備轉向低碳能源發展，而在上個月進行業務評估，旨在大幅減低成本。公司預料在2022年年底會裁減7000個至9000個職位，當中包括約1500人同意自願離職。

殼牌早前曾表示，受新冠肺炎疫情及其他因素影響，其今年第二季虧損達約181億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

#緊貼更多理財資訊按此。

責任編輯：黎淑雯