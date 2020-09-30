Google Meet開放無限制視像通話　推廣期至明年3月底

▲ 最近，Google Meet宣布將收費軟件免費開放，延長推廣期至明年3月底。

新冠肺炎疫情蔓延全球，全球上班族不少改為在家工作，視像會議通話需求急升，也同時成為連繫親友的重要工具。除了最為人熟悉的Zoom外，Google Meet、Google Duo、Skype和Microsoft Teams等亦乘勢而起。最近，Google Meet更宣布將收費軟件免費開放，延長推廣期至明年3月底。

Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面

因應疫情需求，Google在4月底為G Suite用戶推出限時免費Google Meet服務，用戶可免費透過Google Meet網頁版、Android及iOS版本舉行視像會議，而免費版本用戶的每節使用時間也不會限制為60分鐘。

原本此優惠限期將於今（30日）結束，免費版本用戶的視像通話時間將被限制，下調至每節60分鐘或以下。不過，Google就在這個時候宣佈將推廣期延長。考慮到聖誕節慶將近，由於出行探親的機會大減，不少人都需要透過視像方式參與重要活動，如家庭聚會、家長教師會面或婚禮等。所以Google決定允許用戶繼續在未來數月與親友保持聯繫，將Google Meet視像通話無限制開放，並延長推廣期至明年3月31日。

Google Meet優惠後日結束 免費版會議限制60分鐘

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責任編輯：施雯雯