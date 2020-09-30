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【美國疫情】紐約小學復課 強制學校每月隨機檢測

環球社會熱點 15:24 2020/09/30

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紐約市有東正教猶太社區爆發新冠肺炎疫情之際，該市小學於周二（29日）重開學校復課。

美國的新冠肺炎疫情持續，紐約市有東正教猶太社區爆發疫情之際，該市小學於周二（29日）重開學校復課。紐約市教育局表示，計劃由10月起強制全部學校每月進行隨機新冠肺炎病毒檢測。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，紐約市的復課計劃分三階段，安排約110萬學生及7.5萬名教職員在不同階段重返校園。紐約市上周已安排學齡前兒童和部分有特殊需要學童返校，至於初中和高中學生按計劃會於周四（10月1日）返校。

小學生於周二正式返回校園，學生都要佩戴口罩進校，也要量體溫及使用酒精搓手液消毒雙手。但由於疫情持續，當局未有強制全面復課，家長可選擇讓孩子以混合模式上課，學生每周有數日會返回學校上課，其餘時間則會留在家中網上學習。

根據紐約市教育局的調查，該市約有54%的學生以混合模式上課，而有46%的學生選擇完全留在家中學習。

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紐約市最少有150間學校或教育機構的教職員已接受新冠肺炎病毒檢測，紐約市教育局發言人巴博特（Miranda Barbot）更表示，當局計劃由10月起，強制安排所有學校進行隨機每月新冠肺炎病毒檢測，希望繼續保持低傳播率及保障社區安全。

教育局又指，為降低疫情傳播風險，學校要升級建築物的通風系統，及重新安排課室以提供更多社交距離。

責任編輯：鄭錦玲

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