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【新股IPO】True Partner Capital8657今起招股　入場費3939元

即市財經 14:28 2020/09/30

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公司將於10月16於創業板上市。

True Partner Capital （新上市編號：08657） 計劃發行1億股，招股價介乎1.55元至1.95元，集資最多1.95億元，公司將於今日（30日）至10月9日招股，一手（2000股）入場費為3939.3元，公司將於10月16於創業板上市。獨家保薦人為同人融資。

True Partner Capital為一家於香港及美國的基金管理集團。集團通過向所管理的基金及管理賬戶收取管理費及表現費而產生收益。

截至今年首季，集團期末資產管理規模約13.7億美元（約106.9億港元），淨表現費利潤率為0.35%；淨管理費利潤率為0.13%。

集團今年首季業績由虧轉盈，純利錄945萬元，去年同期虧損為398萬元；收入按年增至約4960萬元，去年同期為874萬元。

公司集資所得49.2%用於擴大在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業務營運；約3.9%用於於荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃；約15.9%用於提升資訊科技系統；約4.1%用於銷售和營銷用途；約17%用於投資由該集團管理的基金；及約10%用作一般營運資金。

 

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