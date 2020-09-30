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【香港獵才】台灣六大上市公股銀行 　267萬元年薪招攬港人才

商業 14:25 2020/09/30

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台灣六大上市公股金融機構最新啟動延攬香港人才專案，以高於當地董事長、總經理的薪金行情，開出年薪最低為470萬新台幣（約126萬港元）、最高水平可達千萬新台幣（約267萬港元），挖角香港人才。（兆豐官網圖片）

由於香港金融行業薪金水平一般比台灣高，綜合台灣媒體報道﹐六大上市公股金融機構最新啟動延攬香港人才專案，以高於當地董事長、總經理的薪金行情，開出年薪最低為470萬新台幣（約126萬港元）、最高水平可達千萬新台幣（約267萬港元），挖角香港人才來幫助公股金融機構重振競爭力，開創跨國多元業務。

台灣公銀包括兆豐金、第一、合庫、華南以及彰銀、台企銀兩家獨立銀行，都已擬定香港獵才專案。報道指，其中出手最闊綽的兆豐與華南銀行表示，最高年薪都不設特定上限，準備若有好的人才投效，給高於董事長、總經理的年薪千萬新台幣的薪金水平也可以。

公股金融機構在受新冠肺炎疫情衝擊，以及近年經歷國際洗錢監管趨嚴、數碼金融浪潮興起等，獲利與競爭力亦相較民營業者相對流露疲態。而是次台灣政府大張旗鼓鼓勵公股金融機構延攬香港人才，目的是希望公股金融業提升競爭力，同時讓台灣市場更國際化。

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報道又引述合庫金、銀董事長雷仲達表示：「如果這些人才能為銀行賺進2億元，給他600萬元薪資就不會太高」，而這些香港人才，薪水福利會與一般行員不同、與績效掛勾，每年都會檢視績效，未達內部期望值就不能再續約。換句話說，每家公股獵才都會設定「退場機制」。

而合庫銀目前就設定了，年薪最高600萬新台幣（約160萬港元）挖角本港人才，與第一金相若，台企銀則以最低約470萬新台幣（約125萬港元），彰銀以250萬元至550萬元（約66萬至147萬港元）為限，預計10月提董事會。

【打工仔互動攻略】LinkedIn教路分享限時動態　促與高層、管理層溝通

責任編輯：張寶燕

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