【港股追蹤】玻璃價格下半年升2成 行業股份自然水漲船高

據內地玻璃行業網站《生意社》資料顯示，內地浮法玻璃價格由7月初每平方米不足19元人民幣，升至9月份每平方米逾23.5元人民幣，升幅接近20%，故相關的玻璃股股價，近期升幅也非常驚人。今日早市再升逾5%的福萊特玻璃（06865），下半年至今累升超過1倍；龍頭股信義玻璃（00868）同期亦升近50%，今早也再升超過2%。

另一隻從事汽車浮法玻璃業務的福耀玻璃（03606），今日亦繼續強勢，中午收市升逾2%，公司本周獲瑞銀發表報告睇好，大幅提升股份目標價至38.8元，給予「買入」評級。

【港股追蹤】比亞迪早市再升近1成 迫近大行目標價，詳情請按【見下頁】

滙豐研究則發表報告睇好信義玻璃，指因應浮法玻璃價格上升，相信公司利潤會再創新高，維持「買入」評級，目標價亦提升近20%，由14.3元調升至17元。

集團行政總裁董清世近日更連番增持股份，最新一次是在上周四（24日）增持300萬股，平均價為14.1525元，涉及金額4245.75萬元。

至於福萊特玻璃雖未有大行報告加持，但早前公布中期業績，上半年收入按年升22.7%，接近25億元（人民幣，下同）。純利更按年大增76.3%，至4.6億元，為小數在疫惰下仍錄得顯著增長的企業。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉