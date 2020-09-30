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淡馬錫發最長50年期債券 籌集27.5億美元

環球政經 18:22 2020/09/30

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新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）發行長期美元債券，以籌集27.5億美元（約214億港元）資金，當中債務融資最長達50年，為史上最長。

【小米1810】換機需求提供增長 中信證券看好小米再升三成  詳情請看【下一頁

淡馬錫指，來自全球高質量機構的投資者，合格人士和或其他特定投資者大力支持該債券。本次淡馬錫的全資子公司淡馬錫金融共發三期債券，10年期債共籌集7.5億美元，票息為1%；30.5年期及50年期債各籌集10億美元，票息分別為2.25%與2.5%。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下) 詳情請看【下一頁

淡馬錫此舉顯示亞洲公司出售長期債券已成新趨勢，因全球的極低利率降低了進行交易的公司的成本。
 

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撰文 : 趙家盈

淡馬錫控股（TH） 經濟

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