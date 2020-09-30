【港股追蹤】比亞迪早市再升近1成　迫近大行目標價

新能源汽車龍頭比亞迪股份（01211）股價近期節節上升，大行上周紛紛上調目標價至120元以上。不過股價升浪勢如破竹，今早高開近2%後拾級而上，最多曾升超過10%，高見121.3元，創52周新高。

據內地媒體報道，集團深圳開發中心副總監魯志佩本周在世界新能源汽車大會上，講解了公司刀片電池技術的安全性和創新性。根據計劃，今年刀片電池第一代產品能量密度可達到140Wh/kg，體積能量密度達到230Wh/L，估計2025年可以實現能量密度可達到大於180Wh/kg，體積能量密度達到300Wh/L。

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此外，中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新早前亦表示，按照汽車產業中長期發展規劃和行業共識，相信未來15年汽車電動化將會加速發展，市場保有量進一步提升。

他估算，2025年新能源汽車保有量超過2,500萬輛，銷量佔比在15％至25％之間。2030年保有量逾8,000萬輛，銷量佔30％至40％。2035年保有量超過1.6億輛，銷量佔比50％至60％，純電動車佔比在90％以上。

大行近期發表的研究報告，也睇好公司前景，摩根大通指，集團將於10月29日公布第三季業績，及第四季盈利指引，預期公司會繼續上調盈利預測。現時公司電池業務發展良好，爭取獲得來自豐田、現代汽車等的訂單，對集團電池外銷業務長遠看法正面，維持「增持」評級，目標價由110元升至122元。

瑞信報告也引述管理層，指她們透露漢車型於9月及10月銷量分別達6,000及8,000輛，預料11月至12月或錄更高銷量，高於公司原本月銷量3,000至4,000輛的目標，亦高過該行預期；故上調對集團今年至2022年度盈利預測10.6%至23.1%，目標價更由100元，大幅提升25%，至125元，維持「跑贏大市」評級。

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記者：葉志偉