  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (三) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】比亞迪早市再升近1成　迫近大行目標價

股樓投資 13:54 2020/09/30

分享：

新能源汽車龍頭比亞迪股份（01211）股價近期節節上升，大行上周紛紛上調目標價至120元以上。不過股價升浪勢如破竹，今早高開近2%後拾級而上，最多曾升超過10%，高見121.3元，創52周新高。

據內地媒體報道，集團深圳開發中心副總監魯志佩本周在世界新能源汽車大會上，講解了公司刀片電池技術的安全性和創新性。根據計劃，今年刀片電池第一代產品能量密度可達到140Wh/kg，體積能量密度達到230Wh/L，估計2025年可以實現能量密度可達到大於180Wh/kg，體積能量密度達到300Wh/L。

【港股追蹤】股份獲大行唱好　玻璃股持續強勢，詳情請按見下頁

此外，中國汽車技術研究中心有限公司副總經理吳志新早前亦表示，按照汽車產業中長期發展規劃和行業共識，相信未來15年汽車電動化將會加速發展，市場保有量進一步提升。

他估算，2025年新能源汽車保有量超過2,500萬輛，銷量佔比在15％至25％之間。2030年保有量逾8,000萬輛，銷量佔30％至40％。2035年保有量超過1.6億輛，銷量佔比50％至60％，純電動車佔比在90％以上。

大行近期發表的研究報告，也睇好公司前景，摩根大通指，集團將於10月29日公布第三季業績，及第四季盈利指引，預期公司會繼續上調盈利預測。現時公司電池業務發展良好，爭取獲得來自豐田、現代汽車等的訂單，對集團電池外銷業務長遠看法正面，維持「增持」評級，目標價由110元升至122元。

瑞信報告也引述管理層，指她們透露漢車型於9月及10月銷量分別達6,000及8,000輛，預料11月至12月或錄更高銷量，高於公司原本月銷量3,000至4,000輛的目標，亦高過該行預期；故上調對集團今年至2022年度盈利預測10.6%至23.1%，目標價更由100元，大幅提升25%，至125元，維持「跑贏大市」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉

 

相關文章

【港股分析】資金避險 邊隻藍籌股最好「息」？
2020/09/27
【港股分析】資金避險 邊隻藍籌股最好「息」？
【港股分析】研究藍籌反底股 跌得多未必有得彈
2020/09/27
【港股分析】研究藍籌反底股 跌得多未必有得彈
【港股追蹤】5G概念都幫唔到手 電訊商續捱沽
2020/09/28
【港股追蹤】5G概念都幫唔到手 電訊商續捱沽
【港股追蹤】超購逾1,200倍新股　上市後持續尋底
2020/09/28
【港股追蹤】超購逾1,200倍新股　上市後持續尋底
【港股追蹤】汽車行業受惠消費旺季 經銷商更值追？
2020/09/28
【港股追蹤】汽車行業受惠消費旺季 經銷商更值追？
目標價 電動車 比亞迪股份（01211） 香港股票

上一篇文章

【A股布局】看好復市行情？　近半基金重倉或滿倉過節

下一篇文章

【華為反攻】建構芯片供應鏈　華為加碼投資國內創新企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」