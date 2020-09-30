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【阿里巴巴】馬雲：數字時代全球化剛開始　未來20年是中國在全球中最難受的20年

即市財經 17:02 2020/09/30

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馬雲指，國際化和全球化是兩個不同的概念。全球化是世界各國的大事情，世界國與國之間，是一個全局的問題。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲認為，2020年非常特殊，未來一定是一個歷史的分水嶺。「今天是真正的全球化開始的時候，今天是昨天的、原來的、傳統的工業時代的全球化正在終結，新的真正的數字時代的全球化才剛剛開始。」

馬雲在2020中國綠公司年會上表示，疫情後該考慮如何讓經濟重生，經濟重生不是為了回到昨天、回到以前，而是達到更高水平，從疫情中看到未來和趨勢，把握機會，世界格局在過去兩年發生了巨大變化，這時候堅持全球化比任何時候都重要。

我大概在5、6年以前對中國的全球化、全世界的全球化、中國的國際化有過擔憂，我預判未來20年是中國在全球中最難受的20年。」

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國際化和全球化是兩個不同的概念

「國際化和全球化是兩個不同的概念。國際化更偏向於中國人跟外國人做生意，是雙邊為主。全球化是世界各國的大事情，世界國與國之間，是一個全局的問題。」

馬雲認為，以前全球化是發達國家和大企業主導，未來全球化應該是發展中國家的中小企業走向世界。以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力。以前是人在流動、貨在流動，未來是數據在流動，服務在流動。以前是傳統企業的全球化，未來是用好互聯網技術的互聯網技術的全球化。

「未來任何一個人只要有一部手機就可以做全球的生意，未來所有的中小企業都必須是跨國公司。」

馬雲指，新一輪的全球化，將由中國內需驅動，中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」，而中國每一次大門打開都是進步的象徵。

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新的全球化是一種服務世界的能力

新的全球化是一種服務世界的能力。如果說過去中國「走出去」必須是要人走出去、機器走出去、資金走出去，今天的中國「走出去」需要信息走出去、服務走出去、價值走出去。「全球化是一種服務世界的能力，不是賺世界錢的能力。中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球。」

談及數字化升級，馬雲表示，在今天所有巨大的不確定當中，數字化是確定的，數字化一定會全面地改造所有的行業，不是每個企業都要轉型，但每個企業都必須完成數字化升級。所有的企業今天一定要思考，要利用數據化來進行升級自己的管理，升級自己的組織，升級自己的產品。「未來十年是傳統企業數字化的最後十年。」

新型冠狀病毒恐怕會比誰都活得長

馬雲相信，疫情總會結束，但是新型冠狀病毒或會伴隨人類幾百年甚至上千年，恐怕會比誰都活得長，因此要學會適應，防疫也要學會從常規防疫變成常態防疫，也許以後絕大部分的醫院都有個新冠科，長期共存這是基本出現的情況。

相關文章：【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團從支付寶起步 馬雲17年前因何創立支付寶？

 

編輯：陳韻妍

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