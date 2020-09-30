【Facebook新工具】IG、FB、Messenger跨應用工具　「Accounts Center」測試中

▲ 「Accounts Center」容許連結不同身分，但用家亦可在程式中設定同步姓名、個人資料及照片等。

Facebook正測試一項能互動操作的新功能，用家在Facebook、Instagram和Messenger的設置部分，將看到全新「Accounts Center」工具，旨在提供跨應用程式的連接和管理，包括Single Sign On（一鍵登錄）及Facebook Pay支付體驗等。

在「Accounts Center」中，用家可選擇開啟或關閉一鍵登錄的身份驗證選項，亦可調整IG Stories的發布方式，如是否同時在Facebook或Instagram發帖。預計今年尾，Facebook Pay也將引入到Accounts Center，方便用家在Facebook上輸入付款資料後，便能同步於Facebook或Instagram新商店上付款。

▲ 預計今年尾，Facebook Pay也將新增至Accounts Center。（FB圖片）

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此外，考慮到不少人有多個帳戶，「Accounts Center」容許連結不同身分，但用家亦可在程式中設定同步姓名、個人資料及照片等。換言之，在Facebook上作出更改時，相關資料也會在Instagram上更新。

Facebook近日被批廣泛收集旗下Apps的用家數據，雖然新功能帶來更個性化的客戶體驗，但私隱保障仍是重要考慮。

責任編輯：姚慧儀