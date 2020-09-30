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【美國大選】特朗普拜登辯論不斷插話 CBS：7成人感煩厭

環球政治 14:28 2020/09/30

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【美國大選】特朗普拜登辯論不斷插話 CBS：7成人感煩厭

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。有評論形容，首場總統辯論場面混亂，特朗普與拜登不斷插話。哥倫比亞廣播公司（CBS）民調顯示，近7成受訪者認為，首場總統辯論「很煩」（annoyed）。

總統辯論Fact Check 特朗普拜登都講錯 【下一頁】

CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普 【下一頁】

CBS訪問了1,039名有觀看首場總統辯論的選民，有83%受訪者對總統辯論有「負面」（negative）的觀感；對比僅得17%受訪者對總統辯論有「正面」（positive）的觀感。

有69%受訪者認為，首場總統辯論令他感到「很煩」（annoyed）、31%感到「具娛樂性」（entertained）、19%感到「悲觀」（pessimistic）、17%則感到「見多識廣」（informed）。

拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例 【下一頁】

首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾 【下一頁】

對於首場總統辯論誰人表現較好，48%認為是拜登，41%則認為是特朗普，10%則認為是打成平手。

另外，38%受訪者認為，拜登的表現比先前有進步；24%受訪者則認為特朗普的表現有進步。

有32%受訪者認為，拜登的表現比之前差；有42%受訪者則認為，特朗普的表現比之前差。

責任編輯：林嘉莉

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