【阿里巴巴投資日】阿里巴巴拆解最新估值　暗指逾5萬億市值仍被低估？

▲ 阿里巴巴拆解最新估值 暗指逾5萬億市值仍被低估

阿里巴巴 （09988） 本周舉行投資日，壓軸一日由阿里巴巴首席財務官武衛、主席兼首席執行官張勇交代最新財務預測和業務策略。武衛預告阿里巴巴投資10年阿里雲業務，有望在明年3月底結束的2021財年首錄盈利，她也拆解阿里巴巴最新估值，指阿里巴巴目前5.9萬億元的市值，仍未全面體現所有業務的估值。

武衛表示，以阿里巴巴至6月底的近12個月的業績，若使用「經調整EBITA乘以25倍」這一同業最低估值水平計，阿里巴巴核心商業的核心交易市場股本價值達7,250億美元（約56,188億港元），已接近阿里巴巴目前的總市值。

武衛續稱，上述估值是在未分配任何價值給新業務的情況下得出，換言之盒馬、天貓國際、菜鳥物流及阿里雲在內的業務前景，但未在估值中體現。

阿里巴巴預告不單阿里雲2021財年盈利，菜鳥的經營活動現金流也有望轉正，詳情可見【下一頁】

除了上述由阿里自家主導的業務外，阿里巴巴續指，公司近年仍有不少策略投資，投資高鑫零售 （06808） 、小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）等，都具協同效應，最新策略投資估值達450億美元，認為投資者很多時候未有計及公司各業務的增長。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴投資日】張勇講述阿里巴巴11大戰略 2036年服務20億消費者

【螞蟻IPO】螞蟻集團港IPO傳港券商備逾百億孖展資金 准投資者20倍槓桿認購

【阿里巴巴】馬雲：年輕企業家應有未來觀、全球觀、全局觀 現在為最好創業時機（附演講全文）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘