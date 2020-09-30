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【阿里巴巴投資日】阿里巴巴拆解最新估值　暗指逾5萬億市值仍被低估？

即市財經 13:19 2020/09/30

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阿里巴巴拆解最新估值　暗指逾5萬億市值仍被低估

阿里巴巴 （09988） 本周舉行投資日，壓軸一日由阿里巴巴首席財務官武衛、主席兼首席執行官張勇交代最新財務預測和業務策略。武衛預告阿里巴巴投資10年阿里雲業務，有望在明年3月底結束的2021財年首錄盈利，她也拆解阿里巴巴最新估值，指阿里巴巴目前5.9萬億元的市值，仍未全面體現所有業務的估值。

武衛表示，以阿里巴巴至6月底的近12個月的業績，若使用「經調整EBITA乘以25倍」這一同業最低估值水平計，阿里巴巴核心商業的核心交易市場股本價值達7,250億美元（約56,188億港元），已接近阿里巴巴目前的總市值。

武衛續稱，上述估值是在未分配任何價值給新業務的情況下得出，換言之盒馬、天貓國際、菜鳥物流及阿里雲在內的業務前景，但未在估值中體現。

阿里巴巴預告不單阿里雲2021財年盈利，菜鳥的經營活動現金流也有望轉正，詳情可見【下一頁】

除了上述由阿里自家主導的業務外，阿里巴巴續指，公司近年仍有不少策略投資，投資高鑫零售 （06808） 、小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）等，都具協同效應，最新策略投資估值達450億美元，認為投資者很多時候未有計及公司各業務的增長。

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編輯：麥德銘

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 高鑫零售（06808） 盒馬 阿里雲 菜鳥 天貓 阿里巴巴 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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