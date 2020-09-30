【歐洲第二波疫情】法國日增8千確診 政府出錢救餐飲業

▲ 法國政府早前推出的新冠肺炎疫情限制措施重挫酒吧及餐廳，引起業界不滿

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國法國的確診病例連日急升，法國單日再增逾8,000宗新冠肺炎病例。政府早前推出的疫情限制措施重挫酒吧及餐廳，引起業界不滿。政府宣布為受限制措施影響的餐飲業提供救濟金。

英國單日增逾7000確診 疫情爆發以來最多 【下一頁】

英國禁非同住人士見面 防疫新招恐趕絕飲食業 【下一頁】

法國政府周二（29日）宣布，單日再新增8,051宗新冠肺炎病例，較前一日的4,070宗增加近一倍，累計增至超過55萬人確診。法國再增85名新冠肺炎患者死亡，累計死亡人數增至31,893。

法國再增85名新冠肺炎患者住院，截至周二約有6,500人住院。法國再增加40名深切治療部患者，累計有1,204人於深切治療部留醫。

德國恐日增1.9萬宗 擬收緊聚會人數 【下一頁】

因應疫情升溫，法國由周一（28日）晚起於巴黎等11個地區收緊限制措施，強制當地酒吧及餐廳等高風險場所，於每晚10時關閉。至於馬賽及普羅旺斯等疫情重災區，政府更強制酒吧餐廳停業。

餐飲業不滿新限制措施威脅業界生計，部分地區的餐飲業東主原定於周二傍晚發起示威，法國總理卡斯泰（Jean Castex）等官員與業界代表會面商討解決方式。卡斯泰其後於社交媒體Twitter宣布，向受影響餐廳及酒吧提供的救濟金，介乎每月1,500歐元至1萬歐元（約1.3萬至9萬港元）。政府更會承擔停工員工的全數薪金至今年底。

責任編輯：鄭錦玲