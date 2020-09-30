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【慳錢有方】平食素食　IKEA餐廳推素食菜式23元有交易

商業 13:19 2020/09/30

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IKEA餐廳提供植物素肉丸伴薯蓉配青豆、紅果醬及忌廉汁，售23港元。（IKEA提供）

愈來愈多人為健康而食素，但市面上主打素食的連鎖餐廳價錢普遍較貴，要好食又抵需要花心機搜尋。不過，IKEA餐廳都將推出素食菜式，而由10月1日起，香港及澳門全線分店提供植物素肉丸伴薯蓉配青豆、紅果醬及忌廉汁，售23港元。

若食客想買食材回家烹調，該公司的瑞典美食廊同樣由10月1日起，有售急凍植物素肉丸、肉丸忌廉汁和有機紅果醬，售價分別為49港元、12港元及33港元。

瑞典美食廊有售肉丸忌廉汁，售價為12港元。（IKEA提供）

瑞典美食廊由10月1日起，有售33港元的有機紅果醬。（IKEA提供）

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萬聖節限定小吃　16港元珍寶芝士雞肉醬竹炭熱狗

事實上，IKEA推出素食產品為吸引素食客外，還皆因承擔企業社會責任（CSR），以提升品牌的正面形象。詃公司更定立目標，希望每年賣出10億個經典肉丸，實現可持續發展的同時，於2030年達到氣候正效益。

另外，該公司旗下餐廳於10月1至31日期間，還推出多款特色菜式，包括烤豬鞍架伴焦糖蘋果及香草烤南瓜、烤鰻魚日式炒飯及蜜糖火腿蛋薯仔沙律，售價分別為59港元、49港元及36港元。

同時IKEA美食站藉萬聖節，推出多款期間限定小吃，例如售16港元、並於10月13日正式登場珍寶芝士雞肉醬竹炭熱狗。

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責任編輯：馬意文

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