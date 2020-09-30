【iPhone 12】iPhone 12或iPhone SE Plus或取消Face ID　改用側邊指紋識別

▲ 對於蘋果變更iPhone 12的設計，業內人士認為，主要是為了進一步降低產品成本。

iPhone 12仍未有正式公布日期，但市場上流傳多個疑似iPhone 12出貨日子或樣貌。內地《集微網》引述消息報道，繼iPad Air 4上導入側邊指紋識別方案後，蘋果（Apple, 美：AAPL）明年上半年發布的iPhone SE Plus或iPhone 12s可能會取消Face ID的設計，改用由其自主研發的側邊指紋識別方案。

報道指，側邊指紋方案在硬件上與傳統的電容式指紋識別方案基本沒有差別，兩者相比，最大區別在於算法上，因側邊指紋模塊是呈長條型，只有部分區域能夠進行信息採集，因此算法需要可以只通過部分信息來完成指紋識別。

對於蘋果變更iPhone 12的設計，業內人士認為，主要是為了進一步降低產品成本，增強iPhone的盈利能力。在Face ID、屏下指紋和傳統的電容式指紋這三個選擇中，電容式指紋是最能夠滿足蘋果這一訴求的方案。

有行業人士指，側邊指紋識別的物料成本至少比Face ID便宜約5美元，甚至更多，另外與屏下指紋相比，成本優勢也非常明顯。

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編輯：陳韻妍