▲ 【美國大選】總統辯論Fact Check 特朗普拜登都講錯

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。綜合外媒的「fact check」（稽查事實）報道，不難發現在首場總統辯論中，特朗普與拜登都有不少錯誤引述事實或數據的發言。

首場總統辯論誰贏？CNN民調：6成人支持拜登【下一頁】

首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍【下一頁】

就業情況

拜登攻擊特朗普在解決疫情危機之前，無法解決經濟問題，又指責他任內的就業職位不增反跌，嘲諷特朗普將成為美國史上第一位，卸任時就業職位少過就任之前的總統。

這個說法並不準確。

被認為是「差勁總統」的第31任總統胡佛（Herbert C. Hoover），在任內經歷大蕭條，於1932年大選中輸給羅斯福（Franklin Roosevelt），當時的就業職位可很大機會少於胡佛上任前。惟美國1939年才正式有就業記錄，若只計有就業記錄以來，加上特朗普輸掉大選，才算是「最差」。

拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例【下一頁】

美國疫情

特朗普一如以往，誇大其封關措施的效用。他以「禁令」形容封關措施，但事實上只屬「旅遊限制」 。華府頒布旅行限制後，數以萬計的美國人和其他獲豁免檢疫的旅客由中國前往美國。

專家質疑旅行限制的成效，指限制在美國國內爆疫後才實施的。

特朗普：你抗疫是災難 拜登：我抗疫死亡人數少過你【下一頁】

新冠肺炎疫苗

特朗普繼續吹噓，疫苗會在大選前面世。但是，美國眾多專家多次表明，這是不太可能的事。

總統辯論前，7名食藥局（FDA）前官員發表評論，譴責華府將疫苗和療法的審批過程政治化，並強調FDA會作出獨立、基於科學的決定，而這就是對抗疫情的關鍵。

郵寄投票

特朗普就郵寄投票發表很多錯誤和誤導性的言論，一如以往地斥郵寄投票是騙局。

他舉佛，在國會初選中，民主黨眾議員卡馬洛尼（Carolyn Maloney）在6星期後，才宣佈獲勝。特朗普指出，延誤的原因是官員還沒有準備好點如此多的選票，而且30％至40％的選票「弄失了」，但這不是真的。

特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投【下一頁】

稱士兵愚蠢

特朗普指出，拜登稱士兵為「愚蠢的混蛋」。的確如此，但拜登只是開了個玩笑。

拜登在2016年在阿聯酋阿布札比向軍隊演說中表示：

「你們可能聽說過我的判斷力好得令人難以置信。 一，我娶了現在的妻子。二，我任命約翰遜（Lt. Karen Johnson）加入美國聯邦軍事院校。」

他停頓了一下，便稱「拍手吧，你愚蠢的混蛋」。

執法人員立場

特朗普聲稱，沒有執法人員支持拜登。惟親特朗普的《霍士新聞》日前報道，超過175名現任和前任執法官員和官員支持拜登擔任總統，同時抨擊特朗普，指他不重視法律。

特朗普拜登談美國示威 兩人同反對暴力【下一頁】

責任編輯：鄧燕君