  • 31°C
香港時間 : 2020930日 (三) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置　5大打卡位4大關卡任影任玩

商業 12:40 2020/09/30

分享：

即日起至10月18日期間，荃灣廣場與LEGO聯手打造全港首個Monkie Kid悟空小俠「喚你做英雄」場景佈置。(荃灣廣場提供圖片)

中秋國慶4連假將至，疫情下無法外遊，家長不妨帶小朋友到商場打卡。即日起至10月18日期間，荃灣廣場與LEGO聯手打造全港首個Monkie Kid悟空小俠「喚你做英雄」場景佈置，帶來5大穿越時空打卡位，更設悟空小俠期間限定店。

【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年

【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」

5大打卡位包括齊天大聖帥氣登場、朱大廚的移動釘耙車、與沙大力出發到花果山、悟空小俠與牛魔王終極一戰，以及悟空小俠的金剛棒，重塑LEGO悟空小俠故事的決戰場景。

悟空小俠的金剛棒打卡位 (荃灣廣場提供圖片)

齊天大聖帥氣登場打卡位 (荃灣廣場提供圖片)

除了打卡，小朋友亦可玩連續4個週末的「喚你做英雄-英雄訓練營」，挑戰4大關卡，包括「齊天大聖孫悟空」急口令、協助「朱大廚」於限時內組裝雲霄飛車並發射到指定區域、限時內在LEGO bricks箱裡找出隱藏的彩色球、3分鐘時間內運用40474 LEGO砌出5隻以上的孫悟空，完成任務者可獲40474 拼砌美猴王、Monkie Kid海報、貼紙及商場消費優惠券等精美禮品。

最後不忘購物，悟空小俠期間限定店有最新系列，包括齊天大聖黃金機甲，40厘米高的美猴王擁有多顆黃金顆粒，亦包括孫悟空與筋斗雲，還配有一個花果山小型建築。會場更設獨家消費禮遇，凡購買LEGO Monkie Kid產品消費滿900元，送出悟空小俠儲物盒。

悟空小俠期間限定店 (荃灣廣場提供圖片)

想知更多好去處？ 了解請按【下一頁

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
2020/09/28
【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
【假日好去處】領展夥本地插畫師　發掘天水圍特點設打卡位
2020/09/28
【假日好去處】領展夥本地插畫師　發掘天水圍特點設打卡位
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
2020/09/29
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年
今日
【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年
疫情 LEGO 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 國慶 好去處

下一篇文章

【零售寒冬】疫情打擊港奢侈品　諮詢公司：十一連假銷情難有反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【慳錢有方】中秋節外賣有幾平？　盤點多款餐飲優惠
【香港歷史】香港郵政推「維多利亞港」特別郵票　今起可於網上訂購（附購買連結）
【香港歷史】香港郵政推「維多利亞港」特別郵票　今起可於網上訂購（附購買連結）
【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【國泰裁員】調查：大多港人不了解國泰機師真實待遇情況
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
【好想去旅行】觀光航班成疫下大趨勢　 HK Express也效彷日台航空公司
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠
【名人雋語】曾俊華：美國「去全球化」措施影響深遠