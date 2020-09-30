【十一好去處】荃灣廣場夥LEGO設悟空小俠佈置　5大打卡位4大關卡任影任玩

▲ 即日起至10月18日期間，荃灣廣場與LEGO聯手打造全港首個Monkie Kid悟空小俠「喚你做英雄」場景佈置。(荃灣廣場提供圖片)

中秋國慶4連假將至，疫情下無法外遊，家長不妨帶小朋友到商場打卡。即日起至10月18日期間，荃灣廣場與LEGO聯手打造全港首個Monkie Kid悟空小俠「喚你做英雄」場景佈置，帶來5大穿越時空打卡位，更設悟空小俠期間限定店。

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5大打卡位包括齊天大聖帥氣登場、朱大廚的移動釘耙車、與沙大力出發到花果山、悟空小俠與牛魔王終極一戰，以及悟空小俠的金剛棒，重塑LEGO悟空小俠故事的決戰場景。

▲ 悟空小俠的金剛棒打卡位 (荃灣廣場提供圖片)

▲ 齊天大聖帥氣登場打卡位 (荃灣廣場提供圖片)

除了打卡，小朋友亦可玩連續4個週末的「喚你做英雄-英雄訓練營」，挑戰4大關卡，包括「齊天大聖孫悟空」急口令、協助「朱大廚」於限時內組裝雲霄飛車並發射到指定區域、限時內在LEGO bricks箱裡找出隱藏的彩色球、3分鐘時間內運用40474 LEGO砌出5隻以上的孫悟空，完成任務者可獲40474 拼砌美猴王、Monkie Kid海報、貼紙及商場消費優惠券等精美禮品。

最後不忘購物，悟空小俠期間限定店有最新系列，包括齊天大聖黃金機甲，40厘米高的美猴王擁有多顆黃金顆粒，亦包括孫悟空與筋斗雲，還配有一個花果山小型建築。會場更設獨家消費禮遇，凡購買LEGO Monkie Kid產品消費滿900元，送出悟空小俠儲物盒。

▲ 悟空小俠期間限定店 (荃灣廣場提供圖片)

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責任編輯：朱悅瀅