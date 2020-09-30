▲ 【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。特朗普與拜登在首場總統辯論上誰較優勝？美國有線新聞網絡（CNN）民調顯示，約60%受訪者認為，拜登在首場總統辯論上表現較佳。

CNN與民意調查公司SSRS合作的最新民調結果顯示，約60%受訪者認為，拜登在首場總統辯論上表現較佳；認為特朗普表現較佳的僅得28%。

首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍 【下一頁】

特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法 【下一頁】

有65%受訪者認為，拜登的言論比特朗普較為真實。有69%的人認為拜登對特朗普的攻擊是較為公道的；而只有32%的人認為特朗普的攻擊是公道的。

對比在辯論前，56%受訪者預測，拜登在首場總統辯論上表現較佳；43%受訪者則預計特朗普表現會較佳。

首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾 【下一頁】

拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例 【下一頁】

今次首場總統辯論後的民調結果，與2016年特朗普與希拉莉（Hillary Clinton）首次辯論後的民意調查結果大致相同。

在該次民意調查中，有62%人認為希拉莉表現較佳；27%人則認為特朗普表現較佳。

責任編輯：林嘉莉