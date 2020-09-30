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【恒大債務】恒大回購死綫鬆綁　華置股價曾升一成、大劉御用券商5日帳面賺2800萬元

即市財經 12:15 2020/09/30

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恒大回購死綫鬆綁　華置股價曾升一成、大劉御用券商5日帳面賺2800萬元

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 近日傳出財困，昨日宣布再與持有863億元人幣戰投達成協議，避過明年1月的回購死線。消息刺激恒大股價回升，連帶持有大批恒大債券的華人置業 （00127） 曾飆升一成，半日升6%，報4.13元，成交333萬元。

恒大近日傳出財困，先後宣布落實分拆物管及新能源汽車業務、降價促銷樓盤、削減資本開支等產生現金流。

正當市場憂慮總值1300億元人幣的戰投將於明年1月底到期，恒大集團昨日與持有863億元人民幣的戰投達成協議，同意不要求恒大回購，避過明年年初死線。

恒大股價急彈逾一成　戰投同意換股避過明年初回購死綫，詳情可見【下一頁】

消息刺激恒大股價今早最多升18%，半日升幅仍達14.8%，報18.94元，成交達11.88億元。

華置股價也有支持，今早最多升一成。恒大上周傳出財困以來，華置未見有大動作，但被視為大劉劉鑾雄「御用券商」天發證券上周曾單日淨買入1.01億元或682.9萬股，平均作價14.845元。

以恒大最新股價計，天發證券當日淨買入的恒大股份價值，5日帳面增2793萬元。

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編輯：麥德銘、趙穎妍

香港股票 中國恒大（03333） 劉鑾雄 許家印 華人置業（00127） 華置 恒大

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