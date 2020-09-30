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【恒馳恒大】恒大暫緩債務危機反彈逾一成　內房股全線造好

股樓投資 13:00 2020/09/30

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中國恒大（03333）債務危機有望暫緩。據外電報道，國務院金融穩定發展委員會在國務院副總理劉鶴的主持下討論了恒大的問題，但未決定是否干預恒大運作。消息指，監管部門正在考慮如何限制恒大風險，例如讓恒大引入國企或批准恒大汽車（00708）在Ａ股上市等。此外，恒大昨日和一眾恒大地產的戰略投資者簽訂補充協議，這批持股總值863億元人民幣的戰略投資者同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益，股權比例保持不變，被市場視為力挺恒大的舉動。恒大中午報復式反彈14.8%報18.94元。

【異動股】獲輝瑞四成溢價入股 基石藥業一度升近四成  詳情請看【下一頁

【阿里巴巴】阿里系兩大公司漸入收成期　其他策略投資估值亦近450億美元   詳情請看【下一頁

受恒大危機暫緩消息提振，其他內房股今日全線造好，截至中午，中國海外(00688)升1.5%，華潤置地(01109)升5.9%，萬科 (02202)上升0.9%，世茂(00813)上升6%，碧桂園(02007)上升4%。

巴克萊亦發表報告表示，恒大與戰略投資者達成一項協議，緩和了流動性問題後，該行將其部分美元債評級上調至「增持」。該行指，恒大2021年1月要用大量現金償款的風險已經消除。　

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撰文 : 李尚毅

民企內房股 國企內房股 中國恒大（03333） 經濟

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