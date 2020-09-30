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【又爆醜聞】內地遊戲《原神》被揭竊玩家私隱　反作弊機制出事

科技 12:22 2020/09/30

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遊戲《原神》被揭程式中有一個常駐執行檔案「mhyprot2.sys」，會在遊戲時讀取玩家電腦的資料，即使關掉遊戲，檔案也會在後台繼續運作。

上海米哈遊天命科技公司於9月28日，全球同步推出開放世界動作RPG《原神》，而且支援PS4、iOS、Android、PC等多個平台。但早在上架前，就爆出內容與任天堂的《薩爾達傳說：曠野之息》極為相似，卻成功通過中國「遊戲審批版號名單」。近日正式推出後，又有玩家發現《原神》裝有「後門」，能輕易收集玩家私隱，再次引起關注。

有PC玩家踢爆，《原神》的遊戲程式中有一個常駐執行檔案「mhyprot2.sys」，會在遊戲時讀取玩家電腦的資料，即使關掉遊戲，檔案也會在後台繼續運作；如果連結上Twitter帳戶，檔案更能擅自完成跟蹤、取消跟蹤、按Like、封鎖其他帳號等功能。而該內藏程式，須有使用管理者權限才能終止或刪除。

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 《原神》官方表示，該程式原意是反作弊，防止外掛使用者在不開啟遊戲時，進行偽裝的情況，對程式對玩家造成的困擾深感抱歉。同時承諾在應用程式關閉或解除安裝後，將全區取消Anti-cheat仍保持開啟的機制，並會加強遊戲進行時外掛及第三方程式的監測，絕對不會做出竊取玩家隱私資料或損害玩家利益的行為。

責任編輯：姚慧儀

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