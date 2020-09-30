【業績】新世界發展去年基本溢利減少25% 今年冀再售130億至150億元非核心資產

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▲ 截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。)截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。（梁偉榮攝）