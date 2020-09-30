  • 29°C
香港時間 : 2020930日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

即市財經 17:19 2020/09/30

分享：

截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。)截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。（梁偉榮攝）

新世界發展 （00017） 公布，截至6月底止年度，基本溢利65.89億元，按年減少25.2%。末期息維持1.48元，全年派息2.04元，與去年持平。執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，逆市中「現金為王」，2020財年非核心資產出售約106億元，超過目標，今財年目標再出售非核心資產約130至150億元。

2020財年，新世界於香港物業發展收入包括合作發展項目為45.4億元及分部業績為25.9億元。物業銷售貢獻來自香港傲瀧、名鑄、柏蔚山及迎海系列等住宅項目。

新世界香港未入賬之應佔物業合約銷售收入122.95億元

截至6月底，香港未入賬之應佔物業合約銷售收入122.95億元，其中70.29億元、11.73億元及40.93億元將分別於2021、2022及2024財政年度入賬。

K11 MUSEA 和 K11 ATELIER King's Road 於 2020 財政年度開幕，集團為租戶提供租金減免，但期內物業投資分部收入按年增長19%，其中香港物業投資收入為25.9億元，升33%。

香港和中國內地的物業發展毛利率均達到57%，反映集團強大的品牌效應。

截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。淨負債比率從2019年12月底的42.2%降至41.6%。

相關文章 ：

新世界百貨中國全年轉虧4.8億元　不派末期息

【藍籌業績】新地去年度基礎溢利少賺9% 末期息維持3.7元

香港股票 新創建集團（00659） 新世界發展（00017） 新世界

上一篇文章

【美股期貨】美國首場總統辯論結束　道指期貨轉跌逾200點（不斷更新）

下一篇文章

【港股市況】恒指夜期早段偏軟　恒生指數升183點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】彭博：劉鶴曾討論恒大債務問題　中央大感震驚（第二版）
【恒大債務】彭博：劉鶴曾討論恒大債務問題　中央大感震驚（第二版）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）