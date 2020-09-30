【業績】新世界發展去年基本溢利減少25%　今年冀再售130億至150億元非核心資產

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【美股期貨】美國首場總統辯論結束 道指期貨轉跌逾200點（不斷更新）
新世界發展 （00017） 公布，截至6月底止年度，基本溢利65.89億元，按年減少25.2%。末期息維持1.48元，全年派息2.04元，與去年持平。執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，逆市中「現金為王」，2020財年非核心資產出售約106億元，超過目標，今財年目標再出售非核心資產約130至150億元。
2020財年，新世界於香港物業發展收入包括合作發展項目為45.4億元及分部業績為25.9億元。物業銷售貢獻來自香港傲瀧、名鑄、柏蔚山及迎海系列等住宅項目。
新世界香港未入賬之應佔物業合約銷售收入122.95億元
截至6月底，香港未入賬之應佔物業合約銷售收入122.95億元，其中70.29億元、11.73億元及40.93億元將分別於2021、2022及2024財政年度入賬。
K11 MUSEA 和 K11 ATELIER King's Road 於 2020 財政年度開幕，集團為租戶提供租金減免，但期內物業投資分部收入按年增長19%，其中香港物業投資收入為25.9億元，升33%。
香港和中國內地的物業發展毛利率均達到57%，反映集團強大的品牌效應。
截至6月底，新世界可動用資金合共約1,067億元，包括現金及銀行結餘約674億元及可動用的銀行貸款約393億元。淨負債比率從2019年12月底的42.2%降至41.6%。
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