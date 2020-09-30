【美國大選】首次總統辯論結束　一文看清四大關鍵話題

美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）本周二（22日）展開首場總統辯論，隨後兩名總統候選人將在10月15日和22日再次進行電視辯論。本場電視辯論主要圍繞六大話題進行，分別是：

特朗普及拜登的往績（The Trump and Biden Records）

最高法院（The Supreme Court）

新冠疫情（Coronavirus pandemic）

經濟（The Economy）

種族及暴力（Race and Violence in our Cities）

選舉認受性（The Integrity of the Election）

不過從電視直播來看，拜登和特朗普之間最大的爭論還是關於新冠疫情、經濟、種族及選舉議題。

新冠疫情

整場辯論長達20分鐘都圍繞新冠疫情展開，拜登批評特朗普對新冠疫情的反應，令美國「擁有全球4%的人口，死亡人數卻佔20%」。特朗普則批評如果是拜登在當總統，不會那麼早禁止中國遊客入境，死亡人數可能達２億人，他再次借新冠疫情批評中國，指美國目前的境況是中國帶來的。

二人還就口罩展開激辯，特朗普批評拜登在任何場合下都戴上口罩，「他總是戴著我見過最大的口罩。」特朗普在疫情早期堅持口罩無用，並拒絕配戴，還稱美國的傳染病專家福奇（Anthony Fauci）也曾表示戴口罩無效，不過辯論期間他一度拿出口罩，證明自己隨身帶著口罩，需要時就會佩戴。

美國經濟

特朗普大力宣揚他在經濟上的成功，並稱疫情後國家重開，經濟會反彈。不過拜登批評指，特朗普「搞砸了」了美國經濟，特朗普對此回應道，要恢復美國製造業是一個奇蹟，他給美國帶來了70萬個工作崗位。

拜登：「我們交給他（特朗普）一個蓬勃發展的經濟，但他卻搞砸了。（We handed him a booming economy, he blew it.）」

種族及暴力

「黑人弗洛伊德之死」再次引發美國對於種族問題的討論，被問到阻止聯邦員工接受「種族敏感度培訓」（racial sensitivity training）時，特朗普稱，該培訓屬於「種族主義」，教導人們「討厭自己的國家」。

對於美國近期爆發的動盪，特朗普還「幾乎所有都是來自左翼，而不是右翼」，在被問及是否完全譴責白人至上主義組織時，他亦沒有給出明確答案。

選舉

最後，當二人被問及問他們是否都願意承認敗選。拜登說，他會等到計票結果獲得獨立證實後。特朗普則再次質疑郵寄投票，形容是「難以想象的造假」，並讓其支持者「去投票站投票並仔細看看」。

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編輯：李勝男