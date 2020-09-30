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澳門9月博彩收入料小幅好轉　分析料縱恢復自由行難出現V彈

即市財經 11:50 2020/09/30

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澳門博彩監察協調局將於10月1日公布9月數據，此前澳門博彩收入連續5個月暴跌逾90%。

內地及澳門新冠肺炎疫情受控，上周三（23日）起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，惟市場預計，澳門9月博彩收入僅小幅好轉。澳門博彩監察協調局將於10月1日公布9月數據。有大行指出，即使當局重新開放更多個人旅行簽注，但預計不會出現實質性的V形反彈。

根據彭博綜合預估，9月份澳門博彩收入將同比下跌86%，預估範圍為下跌70%至88%：另外﹐9位分析師預測，10月博彩收入料將同比下跌67%。全年計，分析預測，今年貴賓廳收入將下降74.5%，中場收入將下降76%。

摩通指出，當前的博彩收入表明，鄰近省份廣東40%至50%的需求已經恢復，但復甦步伐似乎比其他重新開放的地區更慢，例如澳洲、南韓或美國，這些地方一個月內本地需求回升至疫情前水平的70%至100%。該行指出，中國對資金流出的審查愈來愈嚴格，簽注處理速度較慢，新冠檢測要求以及對境外旅行的信心不足，都阻礙了復甦進程。

另外，瑞信指出，即使從9月23日開始重新開放更多的個人旅行簽注，但預計不會出現實質性的V形反彈。該行續指，若博彩收入在10月或11月簽注全面重開後未能出現實質性的復甦，博企評級存在下調風險，因為所有催化因素都已經落實。

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編輯：吳敏芳

 

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