【內地時事】欠債父親為騙保險費　推38歲智障兒子落海

騙取保險費的案件在電視劇中屢見不鮮，在現實生活中，有父親為了保費還債，而與親戚合謀，把38歲智障兒子推落海，事後謊稱為意外，最後兩名相關人事均被補。

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據《澎湃新聞》報道，內地出現一單因騙取保費以致他人死亡的案件。64歲男子楊X，主要打工賺錢，其花費金錢為住所進行裝修修補，加上做茶葉蛋生意有虧損，而在外欠債。報道提及，由於犯案人曾有在保險公司工作的經驗，略知一二，因此萌生騙取保費的念頭。

楊X隨後與表姐夫李X合謀作案，帶38歲智障兒子到碼頭後，把他推落海，後報警。被推落海的38歲智障兒子不治身亡，他們謊稱事件為意外墜海，及後警方調查後，發現兩人是為騙保費而有預謀作案，而拘捕兩人。

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責任編輯：黎淑雯