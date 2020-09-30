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【阿里巴巴投資日】張勇講述阿里巴巴11大戰略　2036年服務20億消費者

即市財經 11:37 2020/09/30

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阿里巴巴主席張勇在投資者公布，阿里巴巴11個戰略發展機會。

阿里巴巴 （09988） 舉行投資日，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇發表演講，數字化經濟是巨大歷史機會，阿里巴巴在其中處於最佳位置，並講述阿里巴巴未來發展有3大引擎包括內需、雲計算和大數據、全球化，繼而有11大戰略機遇。

張勇表示，阿里巴巴長期目標未有改變，目標在2036年服務全球20億名消費者、創造1億個職位和協助1000萬家中小企盈利。

阿里雲料今年轉錄盈利　阿里巴巴股價升近4%，詳情可見【下一頁】

張勇所指的阿里巴巴11大戰略機會包括：

內需

  • 進一步發展數字用戶
  • 不斷擴大用戶在阿里巴巴數字經濟體內消費品類，增加消費總額
  • 不斷擴大新供給，進行供應方改造
  • 利用數字技術對線上線下零售，帶來數字化改造和創新
  • 將支付寶從數字支付出口，擴大至數字生活入口

雲計算和大數據

  • 阿里巴巴商業操作系統幫助消費品企業端到端數字化經營
  • 物業全產業鏈的要素數字化和智能化營運
  • 所有企業上雲，替代原有IT基礎設施
  • 企業全面走向雲上協同辦公
  • 在零售、金融、公共服務、交通、醫療等行業，形成「雲＋大數據＋智能應用」

全球化

  • 阿里數字生態走向全球化

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編輯：麥德銘

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 大數據 阿里巴巴 支付寶 阿里雲
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