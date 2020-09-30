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【美國大選】特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投

環球社會熱點 11:33 2020/09/30

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特朗普多次重申不相信郵寄選票，拜登則指，特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

美國總統大選辯論，談及郵寄選票問題，特朗普和拜登都鼓勵選民投票。特朗普多次重申不相信郵寄選票，拜登則指，特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

主持人提及，在2016年有4100萬人郵寄選票，近乎佔全國票數的四分之一，問特朗普為何仍覺得不可信。特朗普指出，2016年有1%的選票無效，又言今年看見成千上萬的選票的被操控，他提出：

有人在廢紙堆中發現選票，上面全部寫著投特朗普，你認為這樣好嗎？

特朗普一再重申今年大選以郵寄方式進行的廣泛投票，將是一場騙局（fraud），直言這樣選舉不會有好結果（this is not going to end well），可能至選舉結束後數月，仍未知道選舉結果。

拜登反駁特朗普的疑慮，指出特朗普本人最近幾年已經通過郵寄方式投票：

他坐在辦公桌後面，將選票發送到佛羅里達。（He sits behind the Resolute Desk and sends his ballot to Florida.）

拜登回應說：

他（特朗普）只是怕點票。（He’s just afraid of counting the votes.）

責任編輯：葉芷樺

選舉 總統大選 拜登 特朗普

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