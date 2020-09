【美國大選】特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投

▲ 特朗普多次重申不相信郵寄選票,拜登則指,特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

美國總統大選辯論,談及郵寄選票問題,特朗普和拜登都鼓勵選民投票。特朗普多次重申不相信郵寄選票,拜登則指,特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

主持人提及,在2016年有4100萬人郵寄選票,近乎佔全國票數的四分之一,問特朗普為何仍覺得不可信。特朗普指出,2016年有1%的選票無效,又言今年看見成千上萬的選票的被操控,他提出:

有人在廢紙堆中發現選票,上面全部寫著投特朗普,你認為這樣好嗎?

特朗普一再重申今年大選以郵寄方式進行的廣泛投票,將是一場騙局(fraud),直言這樣選舉不會有好結果(this is not going to end well),可能至選舉結束後數月,仍未知道選舉結果。

拜登反駁特朗普的疑慮,指出特朗普本人最近幾年已經通過郵寄方式投票:

他坐在辦公桌後面,將選票發送到佛羅里達。(He sits behind the Resolute Desk and sends his ballot to Florida.)

拜登回應說:

他(特朗普)只是怕點票。(He’s just afraid of counting the votes.)

責任編輯:葉芷樺