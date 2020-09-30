【美國大選】特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投

▲ 特朗普多次重申不相信郵寄選票，拜登則指，特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

美國總統大選辯論，談及郵寄選票問題，特朗普和拜登都鼓勵選民投票。特朗普多次重申不相信郵寄選票，拜登則指，特朗普過去數年都用郵寄選票方式投票。

主持人提及，在2016年有4100萬人郵寄選票，近乎佔全國票數的四分之一，問特朗普為何仍覺得不可信。特朗普指出，2016年有1%的選票無效，又言今年看見成千上萬的選票的被操控，他提出：

有人在廢紙堆中發現選票，上面全部寫著投特朗普，你認為這樣好嗎？

特朗普一再重申今年大選以郵寄方式進行的廣泛投票，將是一場騙局（fraud），直言這樣選舉不會有好結果（this is not going to end well），可能至選舉結束後數月，仍未知道選舉結果。

拜登反駁特朗普的疑慮，指出特朗普本人最近幾年已經通過郵寄方式投票：

他坐在辦公桌後面，將選票發送到佛羅里達。（He sits behind the Resolute Desk and sends his ballot to Florida.）

拜登回應說：

他（特朗普）只是怕點票。（He’s just afraid of counting the votes.）

責任編輯：葉芷樺