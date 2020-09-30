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【零售寒冬】疫情打擊港奢侈品　諮詢公司：十一連假銷情難有反彈

商業 12:02 2020/09/30

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全球諮詢公司AlixPartners董事總經理（香港）麥高樂（Michael McCool）相信，疫情下本港內地客盡失，中秋國慶連假的奢侈品銷情不會有顯著反彈。（資料圖片）

疫情打擊奢侈品市場。全球諮詢公司AlixPartners董事總經理（香港）麥高樂（Michael McCool）相信，在內地客回升之前，香港的奢侈品銷售不太可能有復甦跡象，因此，中秋國慶連假銷情不會有顯著反彈。

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麥闡述，香港的奢侈品消費主要由內地企業和遊客主導，去年本港社會事件令內地遊客減半，疫情下更實施旅遊限制，內地客盡失。至於何時復甦，要視乎遊客反彈速度，以及反彈後的人數能否持續。

疫情下，電子商貿平台已成為奢侈品重要的銷售渠道，並透過社交媒體吸引年輕消費者，尤其是在中國，不少消費者透過天貓購買奢侈品。他透露，2019年中國消費者在奢侈品上的消費超過1,200億美元（約9,360億港元），其中7成在中國境外消費。疫情下無法外遊，變相增加了內地的本地消費力。

不過，麥認為，香港的奢侈品銷售不會大幅受惠於電子商貿平台。雖然電子商貿平台可以接觸到內地消費者，但奢侈品仍需要繳納進口稅，整體而言比內地直接購買更貴。

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記者：朱悅瀅

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