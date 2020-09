▲ 【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論?拜登特朗普唇槍舌劍

美國大選11月3日展開,美國總統特朗普(Donald Trump)與民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)展開首場總統辯論。首場總統辯論中,特朗普與拜登有不少精彩言論,值得重溫。拜登在首場總統辯論上斥責特朗普,在疫情開始影響美股表現時,才開始向美國公眾通報新冠肺炎疫情的嚴重性。特朗普則指,當初是他決定向中國封關,否則美國會死更多人,指責拜登當時卻反對鎖國。

大法官人選

美國最高法院大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)逝世,再次觸發大法官人選確認亂局,亦是首場總統辯論的焦點之一。

特朗普指:

「我們(共和黨)贏得了選舉,因此我們有權選擇她(巴雷特)。」

拜登則指:

「美國人民有權發聲」(the American people have a right to have a say)

新冠疫情

拜登斥責特朗普在新冠疫情大流行早期的處理方式,指華府在疫情開始影響美股表現時,才開始向公眾通報新冠肺炎的嚴重性。

拜登指:

「他甚至還沒有承認自己知道這件事的發生,在二月時就得知疫情會有多危險,他甚至都沒有把這些告訴你們。他感到驚慌,或者只看著美股。」

(He still hasn’t even acknowledged that he knew this was happening — knew how dangerous it would be back in February — and he didn’t even tell you. He panicked, or just looked at the stock market.)

特朗普則指,當初是他決定封鎖美國,向中國封關,否則美國會死更多人,指責拜登當時卻反對鎖國。

拜登又斥特朗普在抗疫上「沒有計劃」(no plan),美國每日平均新增4萬宗確診,斥責特朗普起初更提出將消毒劑注射入病人體內。

特朗普則以拜登執政的豬流感疫情為例,指責拜登執政時抗疫不力;拜登回應指,美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗,對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡。

美國經濟

特朗普在辯論上強調,推行對企業有利的減稅措施,帶動美股走高;而拜登則指,自己在奧巴馬政府擔任副總統時,創造大量就業機會。

特朗普指:

「如果你當選總統,並想終止我的減稅計劃,我會告訴你,你會損失一半的公司(留在美國)。 ...他們會離開。」

(If you ever became president with your ideas — you want to terminate my taxes [tax cuts], I’ll tell you what. You’ll lose half of the companies that have poured in here. ... They’ll leave.)

拜登則指責特朗普:

「即使在疫情爆發之前,製造業就陷入困境。製造業已陷入困境。」

(Even before Covid, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole.)

種族

美國國內今年持續受到種族和警暴問題困擾,爆發過多次大規模「黑人性命攸關」(Black Lives Matter,簡稱BLM)示威,也有多名黑人和警察受傷,甚至遇害,加大了國內對種族議題和執法力度的爭議,成為美國大選主要議題之一。

拜登斥責特朗普:

「這位總統用盡一切如同「喚狗的哨子」的方法,來試圖引起種族仇恨及種族分裂。」

(This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred, racist division.)

稅務紀錄

主黨總統候選人拜登在首場總統辯論前,公開他與太太2019年報稅文件,並要求特朗普同樣公開報稅文件,以釋除公眾疑慮。

特朗普坦言:

「我不想交稅,就如所有企業家一樣,蠢材先會遵守法律。」

他又認為,其避稅計劃展現他的才智,同時攻擊奧巴馬政府制定的稅法有漏洞所致。

責任編輯:林嘉莉