▲ 【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍

美國大選11月3日展開，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）展開首場總統辯論。首場總統辯論中，特朗普與拜登有不少精彩言論，值得重溫。拜登在首場總統辯論上斥責特朗普，在疫情開始影響美股表現時，才開始向美國公眾通報新冠肺炎疫情的嚴重性。特朗普則指，當初是他決定向中國封關，否則美國會死更多人，指責拜登當時卻反對鎖國。

大法官人選

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，再次觸發大法官人選確認亂局，亦是首場總統辯論的焦點之一。

特朗普稱有權提名大法官 拜登：巴雷特看起來非常好 【下一頁】

特朗普指：

「我們（共和黨）贏得了選舉，因此我們有權選擇她（巴雷特）。」

拜登則指：

「美國人民有權發聲」（the American people have a right to have a say）

美國首場總統辯論結束 拜登稱尊重選舉結果 特朗普拒作承諾 【下一頁】

新冠疫情

拜登斥責特朗普在新冠疫情大流行早期的處理方式，指華府在疫情開始影響美股表現時，才開始向公眾通報新冠肺炎的嚴重性。

拜登指：

「他甚至還沒有承認自己知道這件事的發生，在二月時就得知疫情會有多危險，他甚至都沒有把這些告訴你們。他感到驚慌，或者只看著美股。」

（He still hasn’t even acknowledged that he knew this was happening — knew how dangerous it would be back in February — and he didn’t even tell you. He panicked， or just looked at the stock market.）

特朗普：你抗疫是災難 拜登：我抗疫死亡人數少過你 【下一頁】

特朗普則指，當初是他決定封鎖美國，向中國封關，否則美國會死更多人，指責拜登當時卻反對鎖國。

拜登又斥特朗普在抗疫上「沒有計劃」（no plan），美國每日平均新增4萬宗確診，斥責特朗普起初更提出將消毒劑注射入病人體內。

特朗普則以拜登執政的豬流感疫情為例，指責拜登執政時抗疫不力；拜登回應指，美國在豬流感疫情的死亡個案為1.4萬宗，對比新冠肺炎疫情已令20萬美國人死亡。

美國經濟

特朗普在辯論上強調，推行對企業有利的減稅措施，帶動美股走高；而拜登則指，自己在奧巴馬政府擔任副總統時，創造大量就業機會。

特朗普指：

「如果你當選總統，並想終止我的減稅計劃，我會告訴你，你會損失一半的公司（留在美國）。 ...他們會離開。」

（If you ever became president with your ideas — you want to terminate my taxes [tax cuts]， I’ll tell you what. You’ll lose half of the companies that have poured in here. ... They’ll leave.）

拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例 【下一頁】

特朗普4年來未公開稅務 拜登：史上最差總統 【下一頁】

拜登則指責特朗普：

「即使在疫情爆發之前，製造業就陷入困境。製造業已陷入困境。」

（Even before Covid， manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole.）

種族

美國國內今年持續受到種族和警暴問題困擾，爆發過多次大規模「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，也有多名黑人和警察受傷，甚至遇害，加大了國內對種族議題和執法力度的爭議，成為美國大選主要議題之一。

拜登斥責特朗普：

「這位總統用盡一切如同「喚狗的哨子」的方法，來試圖引起種族仇恨及種族分裂。」

（This is a president who has used everything as a dog whistle to try to generate racist hatred， racist division.）

稅務紀錄

主黨總統候選人拜登在首場總統辯論前，公開他與太太2019年報稅文件，並要求特朗普同樣公開報稅文件，以釋除公眾疑慮。

特朗普坦言：

「我不想交稅，就如所有企業家一樣，蠢材先會遵守法律。」

他又認為，其避稅計劃展現他的才智，同時攻擊奧巴馬政府制定的稅法有漏洞所致。

責任編輯：林嘉莉