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【阿里巴巴】阿里系兩大公司漸入收成期　其他策略投資估值亦近450億美元

股樓投資 11:33 2020/09/30

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阿里巴巴(09988)在2020年投資者大會上指，新業務將成為阿里巴巴收入增長的主要驅動力。集團預計，阿里雲將在2021財年內實現盈利，菜鳥的經營活動現金流將在2021財年轉正。新業務收入已佔總體近兩成，驅動阿里多引擎增長。

集團指旗下阿里雲將在2021財年內轉盈，而菜鳥2021財年經營現金流將轉正。菜鳥今年收入增長達到51%，而包裹量則增逾110%。阿里雲方面，其收入增長達六成，而付費用戶亦逾300萬戶。另外亦有提到餓了麼，其年度活躍用戶達2.9億戶，而活躍商戶則達250萬戶。

集團指出，公司近年仍有不少策略投資，包括投資在高鑫零售(06808) 及小鵬汽車等，均為集團帶來了協同效應，而現時集團的策略投資估值達450億美元，認為投資者很多時候未有計及公司各業務的增長等，估計這些公司將會是集團強勁的增長引擎。

 

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