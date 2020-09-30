【異動股】獲輝瑞四成溢價入股 基石藥業一度升近四成

基石藥業（02616）公布，已與輝瑞（美：PFE）的間接全資附屬公司Pfizer Corporation訂立股份認購協議。Pfizer Corporation將以每股13.37元認購近1.16億股股份，佔約9.9%公司擴大後已發行股本。認購價較集團前收市價溢價43.8%，涉資約15.5億元。基石藥業會將所得款項用於合作協議下的開發活動。輝瑞入股消息推動基石今早大升，一度高見12.98元，大升四成。截至11時45分升幅收窄至12%報10.42元。

另外，基石藥業亦與瑞輝間接全資附屬公司Pfizer Investment訂立合作協議，包括向Pfizer Investment授予CS1001的中國商業化許可；合作開發及商業化合作地區內的額外資產及授權資產等。基石藥業表示，與輝瑞進行戰略合作能有助集團向全面的生物製藥公司轉型，並推進集團的戰略、商業和財務目標。

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上月基石曾公布，普拉替尼RET融合非小細胞肺癌適應症上市申請，已獲中國國家藥品監督管理局受理並納入優先審評，用於治療經含鉑化療的RET融合陽性的非小細胞肺癌（「NSCLC」）患者。普拉替尼是由基石藥業戰略合作夥伴Blueprint Medicines（美：BPMC）開發的一款口服、強效和高選擇性靶向致癌性RET變異（包括可預見的耐藥突變）的在研藥物。

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