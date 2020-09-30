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【石Sir午市閒談】港交所、中芯、比亞迪、碧桂園、紫金及高鑫最新部署（立即觀看）

即市財經 12:44 2020/09/30

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恒生指數半日升273點，報23549點。期指應如何部署？今日焦點股有港交所 （00388） 、中芯國際 （00981） 、比亞迪股份 （01211） 、碧桂園 （02007） 、紫金礦業 （02899） 及高鑫零售 （06808） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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