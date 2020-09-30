【宏觀中國】供需兩端同步升　官方9月製造業PMI年內第二高

國家統計局公布，9月製造業PMI升至51.5，比上月增加0.5個百分點，勝市場預期，也是今年內第二高的數值，早前最高值是3月的52。

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這已是製造業PMI連續7個月處於榮枯綫之上，反映中國經濟穩步擴張。在細分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於50，原材料庫存指數和從業人員指數則低於50，可見企業經營仍然偏向保守。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，9月供需兩端同步回升，當中的生產和新訂單指數分別為54和52.8，高於上月數字。從行業情況看，通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等製造業生產和新訂單指數均在55以上。

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值得注意是，小型企業的PMI也重返榮枯綫以上。9月，大中小型企業PMI分別為52.5%，50.7%和50.1%，其中小型企業6月份以來首次升至榮枯綫以上，相信景氣回升既因為製造業傳統生產旺季到來，也得益於當局一系列針對小微企業的紓困措施。

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記者：林衛