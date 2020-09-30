新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工

華特迪士尼於周二（29日）宣布，主要受新冠肺炎疫情影響，將裁2.8萬名員工，主要是美國主題樂園會較受影響。至今，迪士尼加州冒險樂園仍然關閉。公司在信內提及，是次裁減的兼職員工佔67%。

在今年新冠肺炎疫情流行期間，全球迪士尼樂園都陸續關閉。隨疲情開始有所緩和，部分國家地區樂園也開始重開，但須控制入園人數，以及保持適當的社交距離。

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樂園主管Josh D’Amaro表示，樂園做出了非常困難的決定，開始著手裁減公園、體驗及產品部門的員工。他續指，由於新冠肺炎疫情影響，使樂園面面對種種不明朗因素，稱加州當局未能放寬限制，讓迪士尼重開。

Josh D’Amaro在致員工的信表示，儘管公司削減開支、停止一些資本項目等方法從而避免裁員，但仍難途厄運。自四月以來，公司仍繼續為休假員工支付健康保險。

華特迪士尼在新冠肺炎疫情前，一共有約7.7萬名全職及兼職員工，當中加州員工佔約3.3萬名。

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責任編輯：黎淑雯