  • 30°C
香港時間 : 2020930日 (三) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新冠肺炎致閉園　迪士尼宣布裁2.8萬名員工

環球政經 11:10 2020/09/30

分享：

華特迪士尼於周二（29日）宣布，主要受新冠肺炎疫情影響，將裁2.8萬名員工，主要是美國主題樂園會較受影響。至今，迪士尼加州冒險樂園仍然關閉。公司在信內提及，是次裁減的兼職員工佔67%。

在今年新冠肺炎疫情流行期間，全球迪士尼樂園都陸續關閉。隨疲情開始有所緩和，部分國家地區樂園也開始重開，但須控制入園人數，以及保持適當的社交距離。

【香港迪士尼】 園內設多重防疫措施 首日重開吸粉絲入場支持 ：【下一頁

樂園主管Josh D’Amaro表示，樂園做出了非常困難的決定，開始著手裁減公園、體驗及產品部門的員工。他續指，由於新冠肺炎疫情影響，使樂園面面對種種不明朗因素，稱加州當局未能放寬限制，讓迪士尼重開。

Josh D’Amaro在致員工的信表示，儘管公司削減開支、停止一些資本項目等方法從而避免裁員，但仍難途厄運。自四月以來，公司仍繼續為休假員工支付健康保險。

華特迪士尼在新冠肺炎疫情前，一共有約7.7萬名全職及兼職員工，當中加州員工佔約3.3萬名。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

迪士尼樂園 裁員 疫情

下一篇文章

【宏觀中國】供需兩端同步升　官方9月製造業PMI年內第二高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【美股焦點】全球最大主權基金加倉美股　仲增持呢樣嘢...
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股