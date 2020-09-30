【美國大選】特朗普拜登談美國示威 兩人同反對暴力

美國在今年內，爆發多次反種族歧視示威，有些更演變成騷亂，兩名總統候選人在總統辯論中提到事件及種族議題。民主黨總統候選人拜登重申，「採取暴力行動永遠是不恰當的，永遠不恰當。 和平抗議才是合適的」。特朗普則繼續攻擊拜登在1994年任參議員時，曾參與起草《暴力犯罪控制和執法法案》，導致一度出現大規模監禁黑人的情況。

美國種族公義示威不斷 公眾支持度大跌至不足4成【下一頁】

美國示威蔓延多個城市 特朗普：已為黑人做很多事【下一頁】

被問到阻止聯邦員工接受「種族敏感度培訓」（racial sensitivity training）時，特朗普（Donald Trump）指，該類型的培訓屬「種族主義」，教導參與者「討厭我們的國家」。

特朗普其後向拜登（Joe Biden）施壓，要求拜登回應是否相信「Law & Order」（意即法紀），即盡快恢復治安秩序。拜登回應說，他相信「正義的法紀」，這才可以令民眾得到公平的對待。

美國3警涉射殺黑人 民眾不滿無人被控謀殺【下一頁】

特朗普呼籲「看看奧克蘭發生什麼事」（Look what happened in Oakland）。當地的遊行、示威大致和平，但一名男子涉嫌在示威中殺死兩名警員，該男子與極右反政府運動有聯繫。

拜登再次呼籲特朗普譴責「白人至上主義暴力」。

拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例【下一頁】

責任編輯：鄧燕君