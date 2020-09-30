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【美國大選】拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例

環球社會熱點 10:25 2020/09/30

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拜登早前曾言，必要時會關閉國家以應對第二波疫情；特朗普則持堅持解封。

美國總統大選辯論，談及在疫情和經濟之間的權衡。拜登早前曾言，必要時會關閉國家以應對第二波疫情；特朗普則持堅持解封。

特朗普表示各州應重新開放，他認為人們知道該怎麼做，他們可以保持社交距離，可以戴著口罩，可以做任何想做的事情；又指責拜登希望關閉該國以應對大流行，將重挫經濟。（People know what to do, they can social distance they can wear masks they can do whatever they want. We have got to open these states）

拜登攻擊特朗普在解決疫情危機之前，無法解決經濟問題，又指責他任內的就業職位不增反跌，嘲諷特朗普將成為美國第一位總統，卸任時的就業職位少過就任之前。

（He’s going to be the first president of the United States to leave office having fewer jobs than when he first got elected）

主持人問及，前總統奧巴馬最後3年創造700萬個職位，比特朗普首3年任期創造640萬個職位要多。特朗普解釋，他接任時，其時經濟正在慢慢復甦。他強調，自己令製造業重回美國。

在疫情爆發前，美國失業率為半個世紀以來最低水平。今年2月，美國失業率為3.5％，為50多年來最低水平。但根據factcheck.org資料，疫情造成780萬個職位蒸發。

特朗普亦多次重申，他任內的經濟是史上最好，但FactCheck.org指出，在過去39年中，GDP曾17次達到或超過特朗普最高峰時期的GDP達3％。

責任編輯：葉芷樺

 

選舉 疫情 就業 特朗普 拜登 總統大選

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