【美國大選】拜登：特朗普任內就業不升反跌 史無前例

美國總統大選辯論,談及在疫情和經濟之間的權衡。拜登早前曾言,必要時會關閉國家以應對第二波疫情;特朗普則持堅持解封。

特朗普表示各州應重新開放,他認為人們知道該怎麼做,他們可以保持社交距離,可以戴著口罩,可以做任何想做的事情;又指責拜登希望關閉該國以應對大流行,將重挫經濟。(People know what to do, they can social distance they can wear masks they can do whatever they want. We have got to open these states)

拜登攻擊特朗普在解決疫情危機之前,無法解決經濟問題,又指責他任內的就業職位不增反跌,嘲諷特朗普將成為美國第一位總統,卸任時的就業職位少過就任之前。

(He’s going to be the first president of the United States to leave office having fewer jobs than when he first got elected)

主持人問及,前總統奧巴馬最後3年創造700萬個職位,比特朗普首3年任期創造640萬個職位要多。特朗普解釋,他接任時,其時經濟正在慢慢復甦。他強調,自己令製造業重回美國。

在疫情爆發前,美國失業率為半個世紀以來最低水平。今年2月,美國失業率為3.5%,為50多年來最低水平。但根據factcheck.org資料,疫情造成780萬個職位蒸發。

特朗普亦多次重申,他任內的經濟是史上最好,但FactCheck.org指出,在過去39年中,GDP曾17次達到或超過特朗普最高峰時期的GDP達3%。

