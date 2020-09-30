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【李小加退任】港交所易帥　大摩：整體發展方向不變、重申增持

即市財經 10:29 2020/09/30

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港交所行政總裁李小加將於年底卸任，較原訂的明年10月約滿期更早。

港交所 （00388） 行政總裁李小加提早退任，將擔任現職至今年底，較原訂明年10月離任更早。券商摩根士丹利指，市場最關心繼任人能否帶領港交所繼續成功發展，而該行相信港交所作為海內、外的流動性孵化器（incubator）的大方向不會受影響。而花旗亦重申對港交所「增持」評級。

港交所今早開市報360元，最新報362.2元，暫升3.2元或0.9%，成交2.3億元。

港交所昨日公布，李小加有意提早退任港交所行政總裁，並由明年1月1日起轉任為港交所董事會高級顧問，為期6個月，以確保過渡安排順利。同時，委任戴志堅在李小加退任後，出任代理集團行政總裁。

花旗：發展方向不變且IPO旺　重申「買入」

摩根士丹利發報告指，新任行政總裁在執行新業務發展時當時會擔當重要角色，但深信港交所作為提高海內、外流動性的發展方向不會受影響，並重申對港交所的「增持」評級，目標價430元。

花旗亦指，戴志堅在港交所的資歷深，預期交接工作順暢，而董事會對新任人選能達成2019年至2021年的策略計劃目標有信心，亦都反映集團整體發展方向不會有大變動。考慮到未來上市規則改革、以至中概股回流，花旗維持對港交所正面看法，重申「買入」、目標價425元。

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編輯：趙穎妍

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