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【總統辯論】評拜登在任將有2億人死亡　特朗普：他戴著我看過最大的口罩

環球政經 10:16 2020/09/30

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美國總統大選首場電視辯論於本港時間九時半舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨候選人拜登（Joe Biden）先就防疫展開辯論，期間特朗普指他隨身都會戴上口罩，並會在有需要時戴上，但由畫面所見，特朗普競選團隊進場時都沒有戴上口罩，其後有醫療人員提醒他們戴上口罩，惟遭拒絕。

電視辯論點解咁重要？曾經有三位總統靠辯論扭轉局勢【下一頁

他批評拜登戴著他看過最大的口罩，又指美國傳柒病專家起初說戴口罩無法抗疫，其後才改變觀點，故他才在公開場合戴上口罩。

針對防疫政策，特朗普批評如果拜登在任，將會更遲禁止中國遊客入境，死亡人數將達２億人，拜登則針對特朗普曾說疫情會在復活節後過去，指他的疫情計劃差勁，並沒有計劃可言。

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撰文 : 林展鋒

拜登 特朗普 疫情 口罩 中國 美國 總統大選 美國民主黨 電視

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