【配股潮】中聯重科向董事長等配股　股價照升逾7%

▲ 中聯重科（01157）公布，以每股5.863元，向公司董事長為主要股東的長沙合盛配售約1.94億股H股，集資11.36億元。

中聯重科 （01157） 公布，以每股5.863元，向公司董事長為主要股東的長沙合盛配售約1.94億股H股，集資11.36億元。配售股份佔該公司經擴大後H股的12.25%，配售價較昨日收市價7.05元折讓約16.84%。中聯重科股價現升7%，最新報7.55元，盤中高見7.72元，成交額3318萬元。

長沙合盛由該公司執行董事及董事長詹純新持有29.99%、集團前僱員張建國持有5.4%，以及集團其他23名前任及現任僱員持有64.61%。目前長沙合盛持有該公司3.87億股A股，佔已發行股份約4.88%。

中聯重科預期認購方不會於成交後成為主要股東，集團擬將認購交易所得款項淨額用於營運資金及其他一般企業用途，例如海外市場拓展、海外基地建設以及核心零部件進口採購等用途。

另外，該集團建議調整非公開發行預案，在取得股東及中國證監會批准後，向不超過35名指定投資者發行不多於10.6億股A股，預期最多將可籌集56億元人民幣（約63.66億港元），將用於挖掘機械智能製造、攪拌車類產品智能製造升級、關鍵零部件智能製造，以及補充流動資金。

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編輯：吳敏芳