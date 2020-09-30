【阿里巴巴投資日】阿里雲料今年轉錄盈利　阿里巴巴股價全日升近4%（第二版）

▲ 阿里巴巴表示，發展十年的阿里雲業務有望在2021財年首錄盈利。

阿里巴巴 （09988） 舉行投資日，阿里巴巴首席財務官武衛預計，阿里雲經過10年努力，將在2021財年內扭虧為盈，而智能物流網絡菜鳥也有望在本財年達成正經營現金流。阿里巴巴股價今日開市升1.3%，阿里巴巴早市高見276元，全日收市升3.8%，報275.6元，成交96.7億元，為全日最活躍港股，較排第二的騰訊 （00700） 成交多近一倍。

武衛續稱，過去12個月中，雲計算收入按年增長60%、菜鳥收入增逾50%，而阿里巴巴集團收入同期增34%，新零售業務和直營業務，過去12個月的增長率超過100%。

阿里雲為全球三大雲計算服務商之一，僅次亞馬遜的AWS和微軟的Azure。

阿里巴巴市值逼近6萬億元，武衛暗示股價仍被低估，詳情可見【下一頁】

阿里：年活躍消費用戶ARPU 9000元人幣

核心電商業務上，阿里巴巴的消費者平均消費額超過9000元人民幣，且7000元以上消費者留存率達98%，意味較高收入群體在阿里巴巴平台留存度高，更勝其他電商平台。

武衛續指，使用阿里巴巴五項或以上服務的消費者，如優酷、餓了麽及高德地圖等，他們每月在阿里巴巴平台上的停留時間達到27天，相當於市場上領先社交平台的水平。

阿里巴巴主席張勇表示，阿里巴巴和螞蟻集團現時年度消費者共有10.7億名，疫情成為經濟數字化的契機，菜鳥、阿里雲等業務都是阿里巴巴把握數字化的歷史機遇，也要不斷創新為客戶帶來價值。

支付寶要成為消費入口 阿里雲有數十年機遇

張勇表示，阿里巴巴發展三大引擎包括：內需消費、雲計算和大數據、全球化。

他表示，現時經濟每個環節都可數字化，也提出要擴大錢包份額，進入更多行業，包括過去一年在健康、房產的新投入，都是回應客戶需求。他續指，螞蟻集團旗下的支付寶目標要由消費者數碼支付的終點（check out），擴大至數碼生活入口（check in），認為未來會有愈來愈多數字化支付場景。

阿里巴巴公布11大戰略計劃，目標2036年服務20億人，詳情可見【下一頁】

在雲計算上，張勇稱雲計算業務的核心是結合數據、商業和場景，為用戶創造價值，阿里雲目前已具有規模，但全球雲世代才剛開始，有數十年機遇。

張勇續稱，不論國與國關係變化，全球供應和技術都變成「你中有我，我中有你」，只有合作才有更好效率，阿里巴巴未來數年會繼續在東南亞協助建立全新數字化經濟生態，也會利用進入中國市場、中國商品走出去優勢，發展當地業務。

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（第二版更新阿里巴巴主席張勇演講內容）

記者：麥德銘