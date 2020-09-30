  • 29°C
香港時間 : 2020930日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴投資日】阿里雲料今年轉錄盈利　阿里巴巴股價全日升近4%（第二版）

即市財經 16:13 2020/09/30

分享：

阿里巴巴表示，發展十年的阿里雲業務有望在2021財年首錄盈利。

阿里巴巴 （09988） 舉行投資日，阿里巴巴首席財務官武衛預計，阿里雲經過10年努力，將在2021財年內扭虧為盈，而智能物流網絡菜鳥也有望在本財年達成正經營現金流。阿里巴巴股價今日開市升1.3%，阿里巴巴早市高見276元，全日收市升3.8%，報275.6元，成交96.7億元，為全日最活躍港股，較排第二的騰訊 （00700） 成交多近一倍。

武衛續稱，過去12個月中，雲計算收入按年增長60%、菜鳥收入增逾50%，而阿里巴巴集團收入同期增34%，新零售業務和直營業務，過去12個月的增長率超過100%。

阿里雲為全球三大雲計算服務商之一，僅次亞馬遜的AWS和微軟的Azure。

阿里巴巴市值逼近6萬億元，武衛暗示股價仍被低估，詳情可見【下一頁】

阿里：年活躍消費用戶ARPU 9000元人幣

核心電商業務上，阿里巴巴的消費者平均消費額超過9000元人民幣，且7000元以上消費者留存率達98%，意味較高收入群體在阿里巴巴平台留存度高，更勝其他電商平台。

武衛續指，使用阿里巴巴五項或以上服務的消費者，如優酷、餓了麽及高德地圖等，他們每月在阿里巴巴平台上的停留時間達到27天，相當於市場上領先社交平台的水平。

阿里巴巴主席張勇表示，阿里巴巴和螞蟻集團現時年度消費者共有10.7億名，疫情成為經濟數字化的契機，菜鳥、阿里雲等業務都是阿里巴巴把握數字化的歷史機遇，也要不斷創新為客戶帶來價值。

支付寶要成為消費入口　阿里雲有數十年機遇

張勇表示，阿里巴巴發展三大引擎包括：內需消費、雲計算和大數據、全球化。

他表示，現時經濟每個環節都可數字化，也提出要擴大錢包份額，進入更多行業，包括過去一年在健康、房產的新投入，都是回應客戶需求。他續指，螞蟻集團旗下的支付寶目標要由消費者數碼支付的終點（check out），擴大至數碼生活入口（check in），認為未來會有愈來愈多數字化支付場景。

阿里巴巴公布11大戰略計劃，目標2036年服務20億人，詳情可見【下一頁】

在雲計算上，張勇稱雲計算業務的核心是結合數據、商業和場景，為用戶創造價值，阿里雲目前已具有規模，但全球雲世代才剛開始，有數十年機遇。

張勇續稱，不論國與國關係變化，全球供應和技術都變成「你中有我，我中有你」，只有合作才有更好效率，阿里巴巴未來數年會繼續在東南亞協助建立全新數字化經濟生態，也會利用進入中國市場、中國商品走出去優勢，發展當地業務。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里本地生活年度交易用戶達2.9億 盒馬門店227家

【阿里巴巴】馬雲：年輕企業家應有未來觀、全球觀、全局觀 現在為最好創業時機（附演講全文）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

（第二版更新阿里巴巴主席張勇演講內容）

記者：麥德銘

香港股票 張勇 菜鳥 阿里雲 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952第三日招股　孖展398億超購112倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【港元定期存款】中銀3個月港元定存4.3厘息月底截 無懼兩間虛銀突擊
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】恒大27個債權人曝光　200億人幣投資僅可收回幾多錢？
【恒大債務】彭博：劉鶴曾討論恒大債務問題　中央大感震驚（第二版）
【恒大債務】彭博：劉鶴曾討論恒大債務問題　中央大感震驚（第二版）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）
【恒指夜期】夜期突抽升167點黑期同漲170點　撲23500關（不斷更新）