▲ 【英國疫情】單日增逾7000確診 疫情爆發以來最多

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國周二新增確診個案達到7143宗，是疫情爆發以來最高，較周一的4044宗多逾3000宗，並有再多71人死亡，累計確診個案增至44萬宗。英國政府近期持續收緊防疫措施，但似乎仍然無法阻止確診數字加速反彈。

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英國新冠病毒感染個案增長，超越年初高峰期水平，是否意味疫情更差於當時？惟專家提醒很難將當時的統計直接與如今比較，因當時政府的病毒檢測能力遠遠不如今日，年初真實感染人數難以確定。

目前英國住院新冠肺炎患者人數為2049人，少於4月12日高峰期的1.72萬人。

據英國政府公布，英國政府每日有能力進行28.8萬次病毒檢測，而周二的檢測次數為19.8萬次。首相約翰遜（Boris Johnson）承諾，會在10月前將檢測能力增至50萬次。

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英格蘭東北部地區是疫情重災區，每10萬名居民有近300人受感染，顯著高於其他地區，英國政府已收緊當地防疫措施，禁止非同住人士在餐廳、寓所等室內地方會面，以阻止疫情擴散。惟室外公眾地方會面不受限制，防疫成效受質疑。

惟約翰遜解釋最新防疫措施時出現失誤，誤稱措施只適用於室外公眾地方，只要不違反6人限聚令，公眾可在室內地方會面。他事後在Twitter作出澄清，就發放錯誤資訊道歉，強調民眾亦應避免在室外地方會面。

責任編輯：林建忠