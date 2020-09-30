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【美國大選】特朗普：我有權提名大法官 拜登：巴雷特看起來非常好

環球政治 09:39 2020/09/30

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美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，再次觸發大法官人選確認亂局，亦是首場總統辯論的焦點之一。總統特朗普再次為自已的決定辯護，稱「選舉有後果」，意即他在2016年贏得總統大選，理應有提命大法官的權力，又保證巴雷特表現「與現任在法院任職的人一樣好」。民主黨總統候選人重申，大法官人選應留給下任總統決定。

主持人霍士新聞（Fox News）名主播華萊士（Chris Wallace）問到，關於特朗普選定巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官一事，並指出共和黨一直被批評，在總統大選前通過任命大法官。特朗普（Donald Trump）表示：

「我們（共和黨）贏得了選舉，因此我們有權選擇她（巴雷特）。」

特朗普提名大法官人選 或推翻1973年墮胎合法裁決【下一頁】

路透民調顯示：6成人認為應押後大法官提名【下一頁】

拜登（Joe Biden）回應稱，應該留待總統大選有結果後，才決定以誰人取代金斯伯格的位置。雖然他質疑巴雷特過去有關「奧巴馬醫保」（Affordable Care Act）的見解，但同時避免攻擊最高法院人選，僅稱「她看起來像一個非常好的人」。

特朗普進一步合理化自己在大選前提名大法官的決定，「我不僅贏得3年（總統）任期，而是4年」，故有權在任期內提名大法官。

佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命【下一頁】

「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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