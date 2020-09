【美國大選】特朗普：你抗疫是災難 拜登：我抗疫死亡人數少過你

美國總統大選辯論,談及新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情應對。總統特朗普指責,民主黨候選人拜登反對自己在疫情爆發初封關的決定;又稱自己聽從專家如福西的意見,採取暫停跟中國關口往來的措施,但民主黨人其時反對這個有助遏止病毒傳播的措施。

特朗普自誇抗疫工作表現,又稱目前離疫苗只有數周,他對拜登說:

你永遠不可能做到我們的成績。(you can never done the job that we did)

惟拜登質疑,有為數不少的科學家指,疫苗沒有可能在大選前面世,指特朗普不可信。

疫情死亡數字抗疫工作成效指標之一。拜登被質疑抗疫工作後,他提出自己任副總統期間,曾應對H1N1疫情。特朗普直指拜登當時是災難(you were a disaster)。但拜登指出,當時死亡人數只有1.4萬,不及現時新冠肺炎死亡人數已到20萬。

特朗普在辯論上再度嘲笑拜登戴口罩之舉,

我不像他那樣戴口罩,每次你看見他,他都戴口罩。他明明可以在相隔200呎距離說話,但他偏偏戴著我見過最大的口罩。

(“I don't wear a mask like (Biden), every time you see him, he's got a mask,” Trump said. “He could be speaking 200 feet away from it, and he shows up with the biggest mask I've seen.”)