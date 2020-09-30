【美國大選】特朗普：你抗疫是災難 拜登：我抗疫死亡人數少過你

▲ 美國總統大選辯論，談及疫情應對。

美國總統大選辯論，談及新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情應對。總統特朗普指責，民主黨候選人拜登反對自己在疫情爆發初封關的決定；又稱自己聽從專家如福西的意見，採取暫停跟中國關口往來的措施，但民主黨人其時反對這個有助遏止病毒傳播的措施。

特朗普自誇抗疫工作表現，又稱目前離疫苗只有數周，他對拜登說：

你永遠不可能做到我們的成績。（you can never done the job that we did）

惟拜登質疑，有為數不少的科學家指，疫苗沒有可能在大選前面世，指特朗普不可信。

疫情死亡數字抗疫工作成效指標之一。拜登被質疑抗疫工作後，他提出自己任副總統期間，曾應對H1N1疫情。特朗普直指拜登當時是災難（you were a disaster）。但拜登指出，當時死亡人數只有1.4萬，不及現時新冠肺炎死亡人數已到20萬。

特朗普在辯論上再度嘲笑拜登戴口罩之舉，

我不像他那樣戴口罩，每次你看見他，他都戴口罩。他明明可以在相隔200呎距離說話，但他偏偏戴著我見過最大的口罩。 （“I don't wear a mask like (Biden), every time you see him, he's got a mask,” Trump said. “He could be speaking 200 feet away from it, and he shows up with the biggest mask I've seen.”）

拜登又指，若及早呼籲民眾戴口罩抗疫，死亡人數或可減半。特朗普則指，他其時是聽從專家福西的意見，故沒有呼籲民眾戴口罩。

特朗普再次將矛頭指向新聞媒體，指責媒體偏心拜登，拜登做任何事都得到讚賞，自己無論做什麼都得到批評，又批評那些事假新聞。

責任編輯：葉芷樺