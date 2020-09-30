【螞蟻IPO】螞蟻集團港IPO傳港券商備逾百億孖展資金　准投資者20倍槓桿認購

▲ 螞蟻集團已通過港交所（00388）上市聆訊，預計國慶假期（10月1日至8日）後啟動預路演及招股。

5隻參與螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）A股IPO戰略配基金獲內地投資者熱搶。另一邊廂，本港券商亦蓄勢待發，迎接H股招股。內地傳媒報道，目前富途已籌措約260億元孖展資金供投資者參與螞蟻集團H股招股。另外，一家互聯網券商平台允許投資者動用最高20倍資金槓桿，參與螞蟻集團H股新股申購。

據悉，多家互聯網券商平台還打通投資者的美股、港股兩大資金賬戶，即美股投資者可以直接使用美元參與螞蟻集團H股認講，無需先兌換成港元。

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圖解螞蟻集團招股和業務重點

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富途證券人士又透露，目前已籌措約260億港元資金，並正與多家銀行密切溝通，未來針對螞蟻集團的孖展融資額還會增加。螞蟻集團已通過港交所 （00388） 上市聆訊，預計國慶假期（10月1日至8日）後啟動預路演及招股，10月底掛牌。

內地媒體此前報道，全球多家主權財富基金計劃參與螞蟻集團A股IPO，目前阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。 另外，沙特公共投資基金或將認購逾10億美元。

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編輯：吳敏芳